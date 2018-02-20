孫大千參選北市明晚直播尋找新P

▲國民黨前立委孫大千表態參選 2018 台北市長，強調這次是「有備而來」。（圖／孫大千提供） ▲國民黨前立委孫大千表態參選 2018 台北市長，強調這次是「有備而來」。（圖／孫大千提供）

國民黨前立委孫大千今（20）日在臉書表態參選 2018 台北市長，並於明晚 8 點直播，發表參選緣由、回覆提問。他強調，這次他是有備而來，也希望台灣未來不再於藍綠的分裂板塊上躁動不安，「智者會搭建起諒解的橋樑，愚者會樹立起仇恨的障礙」，改革政治，就從台北市開始！

孫大千表示，這次參選沒有造勢晚會，是因為勞師動眾動員一堆天王和民眾助陣，這種「排場」非常多餘，是他的腦袋和他的心要參選，找那麼多人來拉抬聲勢非常過時；也不召開媒體記者會，因為在網路分享時代，他希望嘗試一場完全在數位平台上操作的選舉，「這將是翻轉台灣政治，終結惡質選風的試金石」。

以下是孫大千的台北市長參選聲明：

在台北，你很容易看到 P，以前，P 給你的指示是停車，2018 以後，它將有新的意思。

翻轉逆境的方法，就是賦予這個逆境一個新的定義，讓暫停不是停止前進，而是停下匆忙的追逐，往更精純的內在提升。

停止不斷撕裂的政治標籤，停止充滿矛盾的兩岸政策，停止暗藏春藥的政見牛肉，停止耗費資源的金錢選舉，沒有樹立榜樣，台北人就真的是天龍國的媽寶。

是的，這個 P，是 Pure，是純粹、是洗練、是潔淨，讓台北往質去提升，成為有愛的品牌。

不要政治介入，不要亢奮口號，不要短視近利，不要仇恨對立。走出台北，和台灣各縣市來共享資源；走出台北，和中國各城市做創意聯盟；走出台北，建立亞洲最大的電子商城；走出台北，為地球貢獻台北的正能量。

台北，需要怎樣的市長呢，一個有明星風采的市長？或是，一位有黨派力挺的市長？還是更純粹的，把明星光環拿掉，讓選舉資源歸零，用平等選舉賽制，選出的一位市長，Pure Mayor。

不要再讓未來的市長，還沒上任就忙著彙整人脈和分配資源；不要讓台北市應有的團隊功能，縮小至一個市長的個人表演，一個企業若能量太過集中在一個人身上，這個企業是隨時會垮台的。

台北，是台灣資源最豐盛的地方，這些資源不是只給台北人享用，而是有這樣資源的地方，要有分享的高度，要有當哥哥的榜樣，要有國際規格的視野。

這個 P，從現在起，你每看到一次，你就會被提醒一次，Pure Taipei，讓台北人，以住在這裡為榮；讓台灣人，以台北為傲。

我是孫大千，我在台北長大，我將投入 2018 國民黨台北市長黨內初選，We need a pure Taipei，讓台北品牌，越純，越亮。



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