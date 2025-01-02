4900家用電大戶及國營事業每年節電目標訂為1.5% 企業可「以大帶小」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-02 18:29

‌



經濟部今 (2) 日公告 114-117 年能源用戶訂定節約能源新目標，契約用電容量超過 800 瓩之能源大用戶約 4,900 家，及國營事業不分契約用電容量級距，將年度節電率目標一律訂為 1.5%，並允許企業「以大帶小」，協助契約用電容量 100~800 瓩的中小能源用戶進行節電，並計入該企業之節電量。



經濟部表示，依據原節電規定，契約用電容量超過 800 瓩之能源大用戶，約 4,900 家，於 104~113 年期間平均節電率應達 1% 以上。經統計上述大用戶於 104 年至 112 年 9 年期間，全體合計已達成節電量 244.75 億度、平均年節電率中位數達 1.46%，成效相當顯著。

因原節電規定於 113 年底屆期，經濟部擬訂新規定做為延續，以引導大用戶持續落實深度節能，擴大節能行動的深度與廣度。預計於 114~117 年期間，全體約 4,900 家大用戶將可再節電 94.7 億度。



經濟部表示，新規定要求各企業整合內部資源由上而下，全面推動所屬各分公司或廠區進行節電。秉持能源用戶「用電愈多、節電責任愈大」之原則，新規定將依據「全公司」的總契約用電容量級距，設定不同節電率目標。

‌

