康舒推全新品牌識別 宣告轉型高效能源解決方案供應商

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-06 19:47

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電源廠康舒 (6282-TW) 今 (6) 日發布全新品牌形象，宣告公司邁入全面轉型的新階段，全新品牌定位聚焦先進 AI 技術與潔淨新能源應用，致力推動電源解決方案的效率升級，朝向成為業界領先的高效能源解決方案供應商目標邁進。

康舒表示，此次品牌改造不僅是視覺上的革新，更體現公司嶄新的商業模式，正由傳統的成本導向製造模式，邁向價值驅動的解決方案提供商，以滿足 AI 基礎設施建設、電動車生態系統及可再生能源技術的多元需求。

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憑藉策略性合作與深厚的技術積累，康舒已成為高效能 AI 伺服器、智能電動車充電樁以及新一代能源系統的核心解決方案供應商，幫助客戶實現技術卓越與環境永續的雙重目標。

康舒表示，以電源技術為基石，四十年來持續推動創新，從「電源產品提供者」蛻變為「高效能源解決方案供應商」，充分體現對技術進步與環境責任的長期承諾，現階段轉型著重於將永續發展理念深度融入科技創新。

康舒強調，不僅將協助客戶實現穩定且可持續的成長，並積極應對全球產業變遷的關鍵挑戰，包括創新型運算架構的落實與可再生能源解決方案的推廣，奠定未來智慧化與綠色化的基礎。

董事長許介立表示，全新的品牌形象彰顯了推動技術創新的堅定信念，以及專注於建立以創新和前瞻性為核心的企業文化，能靈活應對快速變化的市場環境，並把握未來成長的新動能。