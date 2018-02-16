商品盤後 - WTI持續震盪60美元關卡 金價小跌0.2%收1355美元

週四 (15 日) 紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.22% 以每桶 61.34 美元作收，布蘭特原油 (Brent) 則小跌 0.05% 以每桶 64.33 美元作收，雙雙繼續在每桶 60 美元關卡附近震盪。

WTI 日線走勢圖 (近一年以來表現)

此前沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 再度表示，該國和 OPEC 會員國們願意在 2018 年內，繼續執行減產協議，以帶動油價繼續走高，OPEC 寧願見到石油供給稍微緊繃，也不會願意過早結束減產協議。

近日美國國際能源總署 (IEA) 亦公布了二月份的月度能源展望報告，估計今年非 OPEC 產油國之產量將加速增長，其中又以美國頁岩油的增漲力道最為顯著，可能刺激今年油市總體供給量，超越市場需求量。

IEA 表示，受到油價重新升回每桶 60 美元的刺激，美國頁岩油商正在大規模地重啟先前因為油價下挫而關閉的油井，IEA 預期，美國產油量很快將超過沙烏地阿拉伯，今年年底可能超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

此前美國能源情報總署 (EIA) 預計，年底美國產油量將達到每日 1100 萬桶。

商品其他方面，黃金週四 (15 日) 小幅下跌 0.20% 以每盎司 1355.30 美元作收，而應對近日美元指數連續下跌，前一日週三 (13 日) 黃金則是大漲了 2.07%。

惟市場預期在美國通膨率快速回升的壓力下，聯準會 (Fed) 今年將堅固升息三碼，甚至可能上看升息四碼，市場分析師表示，在實質利率繼續上行的場景下，金價走勢恐怕將會相對承壓。