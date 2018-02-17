商品盤後─美史上最大離岸油田招標日期擬定 鋼鐵關稅進入決定期

布蘭特原油收高 0.57 美元，或 0.89% 至每桶 64.90 美元。

美國輕原油 (WTI) 收高 0.38 美元，或 0.62% 至每桶 61.55 美元。

美國汽油價格收高 0.92% 至 1.932 美元。

天然氣走低 0.022 美元，或 -0.84% 至每一千立方英尺 2.598 美元。

週五 (16 日) 美國經濟部也同樣建議，美國總統川普應對從中國及其他國進口的鋼鐵提高關稅。此「232 章節」提道鋼鐵關稅應提升至少 24%，而鋁關稅也應提升至少 7.7%。川普將於 4 月 11 日對鋼鐵事宜做決定，於 4 月 20 日對鋁事宜做決定。

此新聞也使得美國鋼鐵股價上漲，美國鋼鐵 (X-US) 上漲 14.77% 而 AK 鋼鐵 (AKS-US) 也上漲了 13.74%。

同時，川普於週五也宣佈將於 3 月 21 日召開美國史上最大的離岸油田招標案，位於美國墨西哥灣處約 31.28 平方公里大小區域，水深 3 米至 3390 米。此計劃原於去年公佈但當時未提出明確時辰。

以目前油價還算低的情況下，也使眾多原油公司秉持著不太積極的態度。去年此地的最高標價為 1.21 億美元，使美國政府重新考量及規劃，以試圖提高招標價格。

黃金下跌 5.93 美元，或 -0.44% 至每盎司 1347.27 美元。

3 月白銀下跌 0.03 美元，或 -0.16%，收於每盎司 16.67 美元。

3 月銅上漲 0.06 美元，至每磅 3.22 美元。3 月鈀金下跌 0.50 美元，或 -0.05%，至每盎司 1002.50 美元。