他才11歲就當上董事長 建立起自己的加密貨幣王國

George Weiksner，這位居住在康乃狄克州老格林威治的六年級小學生，目前就讀於格林威治鄉村小學，正在建立自己的加密貨幣王國，他的故事顯然和同齡的同學們大不相同。

Weiksner 在 11 歲的時候，參加了紐約一家高檔餐廳 Bagatelle 的一個聚會，與會者都是區塊鏈的狂熱愛好者，充滿熱情地交流，並且分享他們對於數位貨幣的看法，從此開啟了他不凡的加密貨幣旅程。

Weiksner 現在已經是 Pocketful Of Quarters 的董事長了，這家公司主要是將加密貨幣與遊戲緊密聯繫在一起。

小小年紀就當上董事長，主要歸功於 Weiksner 的父親。當他從學校放假期間回家時，他的父親告訴他更多關於加密貨幣的知識，並引導他可以將加密貨幣與遊戲聯繫起來。

小 Weiksner 的父親 MichaelWeiksner 是史丹福（Stanford）大學博士，目前是是 RostrumCapital 的合夥人。

據 MichaelWeiksner 的領英（LinkedIn）帳號的個人資料顯示，RostrumCapital 主要投資下一代平台公司，計劃在未來兩年內投資 15 家公司 10 萬至 25 萬美元。

雖然 Pocketful of Quarters 可能還沒有籌集到數十萬美元的資金，但它卻在加密領域找到了一個利基市場。

在 Pocketful of Quarters 的網站上，將其加密貨幣 Quarters 定位為專為遊戲使用的加密貨幣，Weiksner 說，他覺得加密貨幣更像投資，公司正在進行 ICO。但該加密貨幣真要進行 ICO，依照先前的加密貨幣經驗，恐怕需要上百個加密技術上的專利才行。

在《MarketWatch》做了 Weiksner 的報導後，Weiksner 在推特上回應，很高興該報導提及了「ICO」，強調 ICO 很快就會實現，並不忘再次推銷他的 Quarters 遊戲幣。