美股盤後 - 無畏PPI超預期 道瓊大漲306點「五連陽」收復季線

週四 (15 日) 美股道瓊指數大幅收漲 306.88 點，重新收復了 25000 點的整數大關，不僅成功站回季線，也是出現難得一見的「五連陽」行情。

週四 (15 日) 美國並公布一月份生產者物價指數 (PPI) 年增率為 2.7%，不僅高於市場預期的 2.50%，也高於前值 2.6%，再度顯示了美國的通膨前景，正在加速升溫。

美國 PPI 年增率 (2017 年一月至今表現) 圖片來源：tradingeconomics

週三 (14 日) 美國公布消費者物價指數 (CPI)，年增率亦是來到了 2.1%，不僅超越市場預期，也顯示了通膨率已觸及聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標，再度驗證了美國通膨回歸的趨勢。

此前市場擔憂，美國通膨率繼續向上走揚，可能堅固 Fed 年內升息三碼之意願，或是加速升息至四碼，導致美股在二月初時，曾出現千點的大跌走勢，當時美股大跌亦引爆了全球股市跟隨下挫。

但是當前近日 CPI、PPI 數據公布之後，美股不跌反漲，更是成功出現連五個交易日上漲之走勢，市場分析師表示，這意味著市場已經消化了通膨上行、Fed 可能加速升息的利空，下一次市場關鍵的轉折點，可能將落在二月底的新增非農就業報告。

週四 (15 日) 美股道瓊指數上漲 306.88 點，或 1.23%，收 25200.37 點。

S&P 500 指數上漲 35.69 點，或 1.34%，收 2698.63 點。

那斯達克指數上漲 112.81 點，或 1.58%，收 7256.43 點。

費城半導體指數上漲 15.90 點，或 1.22%，收 1322.95 點。