鮑威爾暗示 股市風暴也不會改變Fed的升息之路

聯準會主席鮑威爾暗示，最近股市大起大落之後，美國央行對金融體系面臨的威脅保持警惕的同時，仍將繼續推進逐步升息。

「我們正處在逐步將利率政策和資產負債表正常化的過程中，」他周二在華盛頓發表宣誓就職演講時說，「我們將對金融穩定面臨的任何醞釀中的風險保持警惕。 」

這是鮑威爾自上周金融市場遭受了多年來最為劇烈的波動以來首次發表公開講話，而導致動盪的部分原因就是市場擔心工資上漲，可能刺激通膨並推動聯準會加快升息的步伐。

儘管作為聯準會新任主席的鮑威爾沒有明確提到股市重挫，但央行其他官員此前已經淡化了市場波動對經濟和金融體系的影響。

聯準會紐約分行行長 William Dudley 上周稱股市動盪只是「意思」，而聯準會克利夫蘭分行行長 Loretta Mester 周二表示，動盪沒有影響她對經濟的展望，也沒有動搖她對進一步升息的支持。

她在俄亥俄州 Dayton 發表演講時說：「如果經濟按預期發展，那麼今年和明年我們就需要進一步提高利率，步伐與去年類似。」 聯準會 2017 年曾三次升息。

根據聯準會所謂的點陣圖預期中值，決策者們在去年 12 月的最後一次季度預測中，認為今年要升息三次。他們在 1 月 30 日至 31 日的會議上相當於重申了這一觀點，說預計「聯邦基金利率會進一步逐步上調」。

聯準會去年十二月會議後釋出之利率意向點陣圖 (Dot Plot) 圖片來源：Bloomberg

鮑威爾周二的表態與 1 月發出的信息一致，摩根大通駐紐約的首席美國經濟學家 Michael Feroli 說，他們處在「升息過程中，還沒靠近終點線」。

聯邦基金期貨定價顯示，投資者認為聯準會在 3 月 20 日至 21 日的下一次決策會議上升息 25 個基點基本已經是板上釘釘。