蘋果股東會 庫克：我們會在醫療保健領域有重大貢獻

蘋果執行長庫克週二談起公司在醫療保健領域的企圖心，暗示公司將「不只有 Apple Watch 這類的健康 app 和設備。」

庫克在蘋果股東大會上承認，醫療保健產業相當複雜，通常也不歡迎新的參與者加入，但他向股東保證，藉著採取對消費者更友善的途徑，蘋果在該領域擁有「重要地位」。

在醫療保健產業有重大計畫的廠商當然不只有蘋果一家。

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 也跟摩根大通、波克夏等公司組成財團，研究降低自家員工保健支出的方法，該公司也販售醫療用品給小型診所和大醫院，目前也考慮往藥品供應鏈推進。

谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 也在此領域有一系列措施，例如 2013 年成立 Calico 公司，主力研究對抗癌症、衰老相關疾病及延長壽命的科技。

3 兆美元的醫療保健產業對廠商來說，商機無限，但是談到科技應用，這個產業卻跟不上潮流，如今在醫療保健產業，消費者化的趨勢越來越明顯，因為越來越多消費者願意為自己的醫療保健掏錢包，而不只靠雇主或政府來付費。

蘋果的 iPhone 現在已有提供給消費者和醫療開發商的軟體，可藉此取得醫療資訊，但蘋果也有 BTB 策略，因為 iPad 和其他設備也獲醫療產業廣泛使用，尤其是醫生族群。

若要更加突破健康領域，蘋果將需與聯邦監管單位合作，庫克在股東會上表示，他「不擔心」政府是否會同意補償蘋果的貢獻。

蘋果目前已經與美國 FDA 合作一些試驗計畫，協助 FDA 研究如何規範低風險的數位健康產品，雖然可能沒有獲得保險公司的廣泛補償，但蘋果已經與健康保險公司 Aetna 簽訂合作關係，蘋果將提供優惠價格的 Apple Watch 給 Aetna 會員。

庫克還提到公司讓 iPhone 增加醫療記錄，目前產品仍在測試階段，大概只有十幾家醫院簽約，但公司有很大企圖心，希望藉此更廣泛進入美國醫療保健生態系統。

庫克表示，「我們花在這領域的時間越來越長，我對蘋果可以在這領域有重大貢獻也更加興奮。」