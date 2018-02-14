微博四季度凈利同比增逾200% 周二收漲近10%

周二，在美上市的微博發布2017財年第四季度及全年未經審計的財報，去年總收入首次超過10億美元，用戶數量也創下歷史新高。

受此提振，股價盤前漲6%，周二美股盤中漲幅擴大至10%，收漲9.59%，至129.66美元，接近1月26日所創136美元的歷史新高，盤後微跌。

中概股新浪盤中漲幅擴大至逾8%，周二收漲6.16%，至112.25美元，1月26日曾創122.93美元的記錄新高，盤後變動不大。

微博2017年第四季度關鍵財務數據如下：

凈營收同比增長77%，至3.774億美元，超過公司3.55億美元至3.65億美元的預期。

其中，廣告和營銷營收3.323億美元，較上年同期增長77%；增值服務營收4510萬美元，較上年同期增長81%。

歸屬於微博的GAAP凈利潤為1.31億美元，較上年同期增長205%，合每股攤薄凈收益58美分，上年同期為19美分。非GAAP調整後每股收益64美分，上年同期為34美分。

調整後EBITDA（扣除利息、稅金、折舊及攤銷前之利潤）為1.619億美元，同比增長107%，相對凈營收的利潤率為43%，上年同期為37%。

12月月活躍用戶數（MAUs）較上年同期凈增約7900萬，達到3.92億，其中93%為移動端。12月平均日活躍用戶數（DAUs）較上年同期凈增約3300萬，達到1.72億。

2017年全年，微博關鍵財務數據如下：

凈營收同比增長75%，至11.5億美元。

其中，廣告和營銷營收同比增長75%，至9.967億美元。增值服務營收同比增長81%，至1.533億美元。

歸屬於微博的凈利潤3.526億美元，較上年度增長226%，合每股攤薄凈收益1.56美元，上年度為48美分。

非美國通用會計準則歸屬於微博的凈利潤為4.057億美元，較上年度增長121%，非美國通用會計準則每股攤薄凈盈利為1.80美元，上年度為82美分。

調整後EBITDA同比增長143%，至4.713億美元，相對凈營收的利潤率為41%，上年度為30%。

對此，微博首席執行官王高飛在財報中表示：

我們在2017年已經達到了一個重要的裏程碑，全年的總收入超過了10億美元。

按照首席執行官王高飛的解釋，來自中小企業，大客戶和非廣告業務的營收以及利潤均實現強勁增長，同時用戶數也創下歷史新高。

微博預計，2018年第一季度凈營收將在3.35億美元至3.45億美元之間，高於市場預期的3.163億美元。

來源：華爾街見聞

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