華爾街給的下馬威？Fed主席鮑威爾甫上任的股災連環拳

搜狐財經今 (6) 日報導指出，美國聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 一上任，迎接他的就是美國股市的小股災，及上任後第一天股市更大的暴跌。這意味著美國經濟及美國金融市場並非風平浪靜，而是暗湧四起。無論是通貨膨脹開始升溫，還是過度繁榮及膨脹的股市，隨時都可能冒出突發事件的風險。市場就此來考驗鮑威爾是否有對應的能力。

有人認為，當前的情景有點跟葛林斯潘（Alan Greenspan）接掌美國聯準會不久後就要面對「1987 年股災」時的情況十分相似。唯一不同的，市場不知道鮑威爾會如何應對，或在什麽條件下會托市。因為，市場不知道鮑威爾對美國聯準會貨幣政策正常化的態度，也不知道他是如何來判斷宏觀經濟形勢。

聯準會主席鮑威爾。(圖：AFP)

綜合觀察者網、證券時報今 (6) 日報導，橋水基金創始人 Ray Dalio 撰文稱，由於投資者擔心美國聯準會收緊的速度將超市場預期，因而股市和債市雙雙下跌。這顯示出，市場正處於典型的晚周期中。在晚周期中，美國聯準會難以完全正確地實施貨幣政策，而這將導致經濟衰退。 此外，曾執掌美國聯準會超過 18 年的葛林斯潘近日也表示，現在美國股市和債市都存在泡沫，這也是鮑威爾面臨的難題。

搜狐財經報導，有研究公司 Wrightson ICAP 的首席經濟師克蘭德爾（Lou Crandall）說，沒有人問過鮑威爾，一旦市場崩潰時他會如何應對，反之格林斯潘上任前的經濟觀點及態度則廣為人知。

曾任美國聯準會主席 Alan Greenspan。(圖：AFP)

葛林斯潘在 1987 年 8 月上任，當時與現在的情景差不多，經濟持續增長、失業率低，股市持續上漲多時，通貨膨脹開始升溫。而這樣的環境卻導致了 1987 年 10 月中的「黑色星期一」股災。

在葛林斯潘在任的 19 年裏，每逢股市暴跌都會主動減息托市，令市場有 「 葛林斯潘認沽期權 」 （Greenspan Put）的說法。

如果美國股市在未來幾個星期繼續這兩樣的巨大震蕩或暴跌，鮑威爾是不是也會如何炮製格林斯潘樣出手救市。市場對此肯定是相當沒有數。所以，華爾街先給鮑威爾一個下馬威。

前任聯準會主席葉倫。(圖：AFP)

不過，對於當前美國股市的暴跌，市場根本上不應該過度恐慌。正如上任美國聯準會主席葉倫所說的，「儘管當前美國股市價格處於高水平，但不算太高，而且相對於 2008 年金融危機，現時金融體系及銀行體系較健康，更有能力應對市場波動。持續上漲了 9 年的美國股市，現在出現一些回調是很正常的事情。 」