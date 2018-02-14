請有選擇謹慎的抄底 至少在明天之前！2月13日海外脫水研報

請有選擇的抄底 至少在明天之前

（摩根士丹利、摩根大通）

1、本周一的反彈可以從兩個角度進行理解。從技術角度而言，在過去的 2 周內標普 500 的 RSI 技術指標從超買（87）降到了超賣（28），同時標普跌破 100 日均線。而在估值角度，經過這輪調整，標普 500 的估值水平已經回到 2016 年 16 倍 EPS 的水平（過去 20 年的平均水平則是 15.6 倍）。而當時市場擔心美國正邁向衰退的（現在呢？）。

2、摩根大通認為到考慮到美國 10 年期公債殖利率過去 20 年的平均水平是 3.8%（比現在的水平大約高出 100 個基點）、利率上升的大環境以及現在市場對於利率的高度敏感性性，這可能意味著相關的估值擠壓還沒有結束。

3、從具體數據而言，周三的 CPI 數據將是市場的焦點（想想本輪拋售的導火索）。摩根士丹利認為雖然媒體和市場現在的關注點更集中於名義利率和通膨水平，但投資者可能該更加關注實質利率及通膨預期水平：如果通膨預期突然下跌（例如周三的 CPI 數據不佳或者油價持續的下跌），極有可能的狀況是名義利率保持現在的水平（或者微跌）而實質利率可能將攀升到一個新的高度，這可能對現在股市的估值水平造成更大的衝擊。

（圖表來源：摩根士丹利研報）

4、但這並不意味著現在不可以抄底（考慮到現在的整體經濟狀況及強勁的企業財報），但投資者應該更加具有選擇性的買。摩根大通建議投資者買入金融股做空國防股、做多價值股做空成長股（這點與摩根士丹利相似，其下調了對於科技股的評級同時也提醒投資者關注房屋建築、酒店及運輸股的強勁表現）。

5、那什麼是你該考慮真正賣出的時間點？摩根大通給出了他們的建議：當相關的成長數據（經濟、財報）開始不盡如人意時，投資者或許就該考慮賣出了。

雖然 CBOE 本周暴跌 20%，但或許你該再等等

（高盛）

1、波動率指數的不確定性將繼續。儘管 CBOE 管理層對波動率指數（VIX）期貨業務做了較詳細的闡述，但關於 2015-2017 年新增客戶中有多大比例將部署交易所產品之外的短期交易戰略尚不確定。同時，若這些客戶較少使用 VIX 期貨合約，將對公司的總成交量產生多重影響。此外，雖然 VIX 產品的資產管理規模與 VIX 期貨的成交量相關性較小，但二級市場產品交易與 VIX 期貨成交量的可決係數卻達到了 0.8。

2、數據顯示，VIX 期貨的未平倉合約在 2 月 9 日開始顯著的下降，2 月 14 號的相關數據將是重要的催化劑。預期 VIX 期貨成交量將回到 2015-2016 年的水平，相比 2017 年可能下跌 20%。

3、對於 2018 年來說，費用支出將超出之前預期。公司將 2018 年的費用指引定在 4.2——4.28 億美元之間，而高盛的預測值為 4.16 億美元。

4、同時，2018 年的收入展望要略低於期望值。行業整合，場外交易的增加給收入流產生了一定的壓力。且由於期權管理費用的降低，管理費用相關收入整體將下降 12%-13%。

高盛投資建議：

CBOE 評級：中性

目標價：105 美元

內銀股估值低於歐美，去槓桿將致經營分化，接下來怎麼買？

（野村）

1、野村指出，內資銀行股一月漲幅 23%，一部分原因由於南水的買入。2 月以來內銀股雖然表現好於地產、保險、網路板塊，但它吸收的全球買入資金 2 月以來僅增 7%（截至 2 月 9 日）。

2、以 14.6% 的 ROE 看，內銀股估值仍然低於美國、歐洲、日本同業，不過差距會縮小。首先，金融去槓桿正在進行，銀行業風險降低。另外，大型銀行受益於凈利差（NIM）回升，定價能力變強；經濟平穩增長使貸款需求穩固；加上撥備前利潤的改善，大型銀行盈利能力提升。

3、 同時，中型銀行壓力增大。一是資金成本上升，二是去槓桿的進程可能會拖累中型銀行 NIM 的恢復和撥備前利潤的改善，預計撥備前利潤只能增加 3%（四大行 11%）。對中型銀行來說，任何央行貨幣政策工具（OMO/MLF/SLF）利率的提高、基準存款利率的變動和去槓桿進程的加速都可造成它們與大型銀行業績分化。

4、野村認為去槓桿進程雖然在中短期影響銀行 ROE，但銀行的業務水平提高仍能維持較好的 ROE 水平，更重要的是長遠看，銀行的風險降低了。如果一定要看去槓桿的不利影響，那就是不利於縮小內銀股與全球同業的估值差距。

5、 2018 年銀行不良貸款（NPL）比例將有所調整，製造業、批發零售、採礦和中小企業對經濟的貢獻力提高，資金需求強。而房地產、建築業的不良貸款比例將從低位反彈。隨著銀行對房地產貸款標準變嚴格，對消費貸款和中小企業貸款更加傾向，以及對開發商影子融資渠道的解綁，兩大行業的 NPL 將走向正常化。平安銀行、中信銀行、民生銀行在兩大行業的貸款比重較高（均約 9%），行業平均為 6%，工商銀行、建設銀行均為 3%。

野村投資建議：

工商銀行（1398.HK） 評級：買入

目標價：8.86 港元

建設銀行（0939.HK） 評級：買入

目標價：8.68 港元

農業銀行（1288.HK） 評級：減持

目標價：3.15 港元

招商銀行（3968.HK） 評級：減持

目標價：19.28 港元

中信銀行（0998.HK） 評級：減持

目標價：4.5 港元

地產租賃復甦，農用地轉換將催化股價，市場仍低估新鴻基

（高盛）

1、2017 年以來新鴻基股價表現跑輸港股行業平均水平，高盛認為一部分是由於市場擔心其銷售增速不能持續，而且也沒有一次性拋售催化業績。但擔心過於悲觀。

2、新鴻基三分之二的收入來源於租金，隨著香港租賃市場復甦和新工程的交付，預計未來三年租金收入年複合增速為 6.3%。租金是一項穩定持續增長的收入。

3、公司土地儲備豐富。預計新鴻基分別鎖定了 18 財年、19 財年香港 93%、11% 土地開發收入，另外以現在的售價，公司銷售毛利率可達 38%，在同業未出售項目中最高。

4、高盛認為公司土地儲備多樣是高毛利率的一大原因。除了在多街區拿地，新鴻基旗下還有農用地、舊建築等儲備，今後能以合適的價格處理、重建，可避開一部分招投標的競爭，還可成為股價的催化劑。

5、新鴻基同時擁有香港最大規模的項目和完備的租賃系統（包括國金和維多利亞港各 50% 股權和環貿廣場 100% 股權），如此體量形成它的護城河。

高盛投資建議：

新鴻基地產（0016.HK） 評級：買入

目標價：167 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』