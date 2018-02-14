為求加快成長 美國麥當勞轉型將更重視雞肉產品

為尋求營收成長，美國麥當勞 (McDonald’s Corp.)(MCD-US) 有新的發展重點－要成為雞肉餐點界的新王者。

據《彭博》報導，據麥當勞內部文件，在雞肉三明治加入菜單的數十年後，這家金色拱門企業當前的首要任務，要成為受信賴的雞肉供餐業者，並將這個計畫定名為「Better Chicken」。

麥當勞先前已經在雞肉上做了多方改良，像是停止使用抗生素雞，並且從雞塊中也不再使用人工防腐劑，推出南方口味的雞肉三明治與新的招牌餐。

Motley Fool 分析師 Jason Moser 表示，當前麥當勞處於一個轉型的年代，而雞肉占了很重要的一部分。

根據美國農業部估計，消費者比過去吃更多的雞肉，人們去年平均消費 92 磅的雞肉，而牛肉不到 57 磅。泰森食品公司及其他雞肉生產商，正在投資新的加工廠，認為雞肉在美國人膳食的重要性將增加。

美國人食用雞肉比例上升 (圖表取自彭博)

Moser 指出，許多美國人正在限制他們食用的紅肉數量，相較之下，雞肉像是個更健康的選擇，因此重建菜單，放入更多雞肉選項，是合理的做法。

麥當勞拒絕就此事發表看法，發言人 Terri Hickey 表示，公司一直專注在客戶喜愛的核心菜單，要讓顧客更感興奮，這也包括雞肉產品。

麥當勞美國總裁 Chris Kempczinski 去年表示，公司在重新評估漢堡及雞肉產品，提升品質，包括使用的食材、廚房設備、再到烹飪程序。

Bloomberg Intelligence 分析師 Michael Halen 表示，目前不清楚麥當勞會如何向雞肉產品傾斜，可能在銷售方式上也有改良，像是模仿炸雞三明治品牌 Chick-fil-A。