騰訊控股(00700-HK)ADR升 油股揚

美股連升3日，港股ADR指數按比例計算收報30,077點，升237點或0.79%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報428.71元，較港收市升6.31元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.86元，較港收市升1.06元；港交所(00388-HK)ADR收報267.83元，較港收市升1.83元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.84元，較港收市升0.09元。
內銀股升降不一，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.8元，較港收市升0.05元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.54元，較港收市跌0.01元。
國際油價收市變動不大。中海油(00883-HK)ADR收報11.02元，較港收市升0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報5.32元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)收報6.03元，較港收市升0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.59元，較港收市升0.04元；聯通(00762-HK)ADR收報9.98元，較港收市升0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.42元，較港收市升0.01元。
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