扯！華航空姐澳洲值勤偷飛紐西蘭玩「卡關」被抓包

華航空服員又出包！華航才剛爆出一名空服員值勤飛往日本大阪的航班時，行李夾藏重達 6 公斤，總價值 750 萬元的金條進入日本被海關查獲，接著又傳出華航空服員趁外站停留期間偷飛別國旅遊，最後因簽證問題卡關回不來而錯過值勤時間的離譜行為。

網友在 PTT 爆料，有華航空服員在澳洲值勤時，趁外站停留時間偷溜到紐西蘭玩，結果因沒有觀光簽證無法回澳洲值勤，事後竟未遭懲處。

對此，華航證實，這 3 名空服員原本值勤 CI-057 台北經澳洲墨爾本往紐西蘭基督城航班，飛抵墨爾本後，趁著在澳洲的停留期間， 2 月 6 日私自購票飛往紐西蘭奧克蘭旅遊，後來要從奧克蘭回墨爾本時，因沒有旅遊簽證，想用 GD 工作識別證試圖進入海關，不過當天的海關較嚴格拒絕他們入境，導致 3 名組員沒趕上值勤航班，還好公司緊急調派人員讓該班機準時起飛，沒有影響到旅客，最後這 3 名組員經華航出具證明才順利入境。



華航表示，根據工作準則，機組員服勤時不得擅離職守，空服員在外站停留時間也應遵守公司相關規範，不應該跑到其他國家去玩，對於 3 名組員違規事實，華航將嚴格懲處，還未確定是否開除，也會加強全體空服員紀律，避免類似事件再度發生。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』