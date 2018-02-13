擴大限塑！明年起速食店內用餐飲禁用塑膠吸管

近年來塑膠垃圾氾濫，海洋環保生態大受影響，為此，環保署自今（ 2018 ）年元旦起擴大實施「限塑」，店家不得免費提供購物用塑膠袋。今（ 13 ）日上午，環保署舉行記者會，宣布將擴大限塑範圍，明年（ 2019 ）起要求速食連鎖業者，內用禁用一次性塑膠吸管，並宣布將於 2030 年全面禁用多項一次性塑膠製品。

環保署與多個環保團體共同發布「台灣海洋廢棄物治理行動方案」（海廢行動方案），其中最重要的為環保署提出之「禁限用一次性塑膠製品期程」，分為 2020 、 2025 、 2030 三大時程。 2020 年起，購物用提袋禁止免費提供，實施範圍將擴大至開立發票的商店、 2025 年起全面限用並研議提高塑膠袋價格，以價制量、 2030 年起則將全面禁用。

免洗餐具部分， 2020 年起擴大限塑店家不得提供內用餐飲之消費者任何免洗餐具、 2025 年起全面限用，以價制量、 2030 年起全面禁用；一次用外帶塑膠杯， 2020 年先強化外帶飲料杯自備優惠措施、 2025 年起全面限用，使用者付費、 2030 年起全面禁用。

塑膠吸管部分，明年起先針對連鎖速食業等較具規模餐飲業，禁止內用飲品提供吸管、 2020 年起所有餐飲業內用皆不可提供、 2025 年全面限用一次性用吸管，使用者須自費、 2030 年起全面禁用，業者也不得提供一次性用吸管。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』