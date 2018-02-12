年終獎金怎麼花 專家建議先重保障再投資

年終獎金是上班族引頸企盼的額外收入，但是要如何善用這筆年終獎金，壽險業者建議，年節期間資金較充裕，建議在滿足消費欲望之前，先掌握先保障再投資的原則，其中保障部分，可先從檢視家庭風險缺口開始。

保德信人壽表示，家庭經濟支柱者的收入能力，影響整個家庭的保障需求，因此，評估一個家庭的保障缺口，應該從一家之主的整年總收入來衡量。 舉例來說，民眾的房產、存款、股票基金等，均屬於身家的有形資產，也就是擁有的財富，而一個家庭的保障需求，除了要視一家之主的身價而定，還需要將未來的收入總和計算下去。

一般而言，保險額度不要超過家庭收入的 10 倍、家庭總保費支出占家庭年收入 10% 為宜，這樣一來，才不會因過多的保費支出，而排擠到其它的生活預算。

此外，在檢視保障需求時，也應適時針對現況做調整，例如有工作轉換或家庭狀況的改變時，需要確保自己的保障額度是否足夠，尤其是青壯世代，正是人生中展開成家立業的重要階段，風險承受力較低，就必須提高保障門檻。

在確認家庭風險缺口補足後，再考慮將剩下來的獎金做投資理財，而若想透過投資基金來理財，投信業者建議，應先妥善計畫，提出目標具體的時間和金額，再考量年化報酬率部分，以便達成自身的理財目標。