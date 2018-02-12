遭血洗的美股 交易員找尋修正停止信號

上週全球股市損失近 5 兆美元，從紐約到香港都無法倖免，美股週跌幅創近兩年餘最大，華爾街分析師認為，僅管經濟基本面頗強，但股票市場的「估值」支撐力不足，導致股價下跌。

華爾街分析師幾乎一致認為美國經濟穩健，公司利潤看起來強勁，所以建議進入股票市場。然而 Sanford C.Bernstein 的全球量化戰略團隊主管 Inigo Fraser-Jenkins 說：「宏觀數據依然強勁，但我們沒有的是估值底線。」暗示在股票找到基礎之前還有下跌的空間。

其中一個指標被稱為聯準會模型 (Fed Model)，它將股票市場的回報與長期美債進行比較，模型顯示，現在的 S&P 500 盈餘殖利率比 2009 年時期，還不吸引人。

Fed Model 顯示現在的股票的盈餘殖利率低於過往水平



不管最終是什麼原因引發了上週的股票拋售潮，股票在進入修正之前，正在以異常樂觀的水平被交易著，收入、就業率和消費者信心都在上升，但股價上漲的幅度，遠超逾上述指標的漲幅。

到目前為止，S&P 500 指數在過去 10 天中下跌了 7 次，為 1950 年以來，最快進入修正的一次 (大致定義為跌幅達 10％)，該指數跌破 50 日、100 日移動均線和短暫跌破 200 日移動均線。

沒有什麼明顯的理由，可以預期修正的幅度，但從最近的經驗來看，這一次的修正可能還有進一步發展。



S&P 500 指數的預測市盈率為 16.8 倍，比去年 12 月高點的 20 倍低，而過去歷史上兩波修正，平均的 P/E 為 15.5 倍，若此波修正要達到歷史修正規模，那 S&P 500 指數可能會跌至 2417 點，比 9 日收盤低 8%。

上次修正時，股市 P/E 為 15.5 倍

此外，現在 10 年期美債殖利率已經開始上漲，股票市盈率需要下降以保持吸引力。Stifel Nicolaus＆Co 首席股票策略師 Barry Bannister 說：「中央銀行泡沫建立在壓制債券殖利率和人為的低資本成本上，政府競相壓低全球企業稅，這些都拉升了每股盈利和人為支撐的市盈率，而這是結束的早期。」