股市震盪將持續 橋水投資長：恐再出現大暴跌

上週美股大跌 5.2%，創近 2 年餘「最慘一週」表現。橋水基金 (Bridgewater) 聯合首席投資長 Bob Prince 直言，全球市場將持續震盪，「恐再度出現大暴跌 (big shakeout) 」。

《路透社》引述《Financial Times》報導指出，Prince 認為，之前市場累積了太多「過度自信」情緒，近期全球市場波動劇烈，美股震盪尤其明顯，「(市場震盪) 恐怕不會在短期內結束」。

Prince 表示，「或許會出現另一波更大的暴跌」。

不過，Prince 也說，即便股市波動劇烈，央行升息步調可能出現變化，全球經濟成長，仍將維持在正軌上。

他強調，2018 年，實體經濟表現，將優於金融市場。

上週五美股收漲 1.5%，但單週跌幅達 5.2%，道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數，週線下殺超過 5%，創近 2 年餘「最慘一週」表現。

投資人最大的疑慮，是通膨快速上升，迫使聯準會 (Fed) 加快升息腳步。

德州 Per Stirling Capital Management 董事 Robert Phipps 表示，若升息步調加快，市場將陷入恐慌。

道富環球顧問公司 (State Street Global Advisors) 投資策略長 Michael Arone 認為，在新任 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 提出具體政策前，市場疑慮，恐難化解。

基金公司 Global X Funds 副總裁 Jay Jacobs 日前表示，美股恐持續震盪，美國 10 年期公債殖利率升破 3%，或許會來得比預期快。

美國 10 年期公債殖利率週一 (12 日) 飆升 7 個基點，一度漲至 2.902%，創近 4 年新高。