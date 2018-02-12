滬指縮量收漲0.76%創業板飙升逾3% 次新股集體反彈

随着隔夜美股紅盤報收，滬深兩市今日早盤小幅低開後反彈翻紅。午後，在券商、銀行等權重股的帶動下，滬指、創業板指依舊高歌勐進，滬指一度漲逾1%，創業板指上漲近4%創2016年5月31日以來最高單日漲幅，創業板板塊内超26股漲停，個股全線回暖，兩市合計成交僅有3500億左右。滬指收報3153.56點，漲0.76%，成交額1710億。深成指收報10291.88點，漲2.90%，成交額1763億。創業板收報1648.07點，漲3.49%，成交額535億。

盤面上看，有色、醫藥、化工、芯片、高送轉、次新股等板塊漲幅居前，銀行、保險、煤炭、券商板塊小幅飄綠。上周證監會未簽發IPO批文，今日次新股集體反彈，宇環數控(002903-CN)等超10隻股漲停。高送轉板塊午後掀漲停潮，塞利斯(603716-CN)、星雲股份(300648-CN)等多股漲停。

從A股當前的行情來看，在經過近期劇烈下跌後，指數將逐漸進入震蕩築底狀態，但這種築底，或仍將以分化形態存在：基本面良好的龍頭股已經進入回調買入的介入點，而無基本面支撐的個股仍將受到去杠杆沖擊而不斷去泡沫。當前不少行業的龍頭已經具備配置價值。從具體的行業來看，家電、乳制品行業龍頭的增速高于其估值，值得配置。而周期當中的鋼鐵、煤炭、化工的一些子領域龍頭，估值都有比較大的回落，而業績增速仍將維持較高水平，因此也有配置價值。而在電子、通信等行業中，有不少公司的業績增速顯着高于其市盈率，也已經具備較好的介入機會了。

消息面上，據外媒報道，針對上周股票市場的暴跌，中國證監會及相關監管部門在周末進行窗口指導，以支持股票市場穩定。指導包括：鼓勵一些上市公司大股東或控股股東增持股票，要求一些券商機構提供上周的交易總結和對本周交易的預判和計劃，還敦促一些基金限制賣盤，不要出現淨賣出。

作者：覃漢計

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