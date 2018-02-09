台股盤前─美股再暴跌逾千點 大盤恐回測前波下影線低點

農曆年封關前倒數第 2 個交易日，台股今 (9) 日再度面臨美股暴跌逾千點的衝擊，法人認為，恐回測先前下影線的低點，在短線停損、長線停利的情況下，今日若能守穩在年線之上，有機會支撐後續的表現，但建議目前不宜過度樂觀。

台股昨 (8) 日在美股持續震盪，加上逼近農曆年前封關，早盤雖然一度越過 10600 點，但是在年前賣壓湧現下，終場下跌 23.02 點，以 10528.52 點作收，成交值 1194.73 億元；三大法人持續賣超，合計賣超 119.95 億元，其中，外資及陸資賣超 84.29 億元，投信賣超 6.32 億元，自營商賣超 29.33 億元。

期貨部分，三大法人僅自營商偏多，外資減碼多單 2250 口，淨部位多單回落到 45939 口；投信加碼空單 29 口，淨部位空單來到 37055 口；自營商則是回補空單 312 口，淨部位空單續降到 6118 口，合計三大法人減碼多單 1967 口，淨部位多單為 2766 口。

美股周四再度重挫，道瓊工業指數重挫 1032.89 點或 4.15%，收在 23860.46 點，過去 5 天來，第 3 次大跌逾 500 點；Nasdaq 指數收低 274.82 點或 3.90%，收在 6777.16 點；S&P 500 指數收低 100.66 點或 3.75%，以 2851.00 點作收，創新本周低點；費城半導體指數收低 53.84 點或 4.23%，收在至 1218.66 點。

美股周一重挫逾千點，拖累台股重挫盤中一度下探至 10300.4 點，周四再度暴跌 1032.89 點，台股今日衝擊恐難免；國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美股重挫跌破前低，台股指數恐回測先前下影線低點，今日要觀察年線 (約 10392 點) 是否守穩，如果可以守住，有機會支撐後續的走勢；他表示，在短線停損、長線停利的趨勢下，外資仍然持續賣超，投資人不宜過度樂觀。

元大店頭基金經理人謝宓頤認為，從經濟基本面與市場資金的角度出發，通常在升息前，因市場擔心資金行情結束，加上短線股市累積漲幅較大，較容易陷入回檔或者整理格局。

謝宓頤說，若按照歷史經驗，行情在震盪過後，股市將接續反應企業獲利與景氣復甦狀況，展開另一波上漲走勢。目前看來，產業的基本面、訂單情形都穩定暢旺，整體來說基本面不錯；去年表現亮麗的矽晶圓族群，今年仍持續看好。建議可留意半導體矽晶圓、5G、自動化設備與蘋果 iX 新規格所衍生商機題材。

面對近期股市震盪，財政部長許虞哲指出，國安基金密切注意中，適時的有需要的話會召開臨時會；另外，勞退基金 700 億元已撥款，可望為股市注入活水，四大政府基金準備適時進場護盤，法人認為，政府基金進場，可望在低檔具有支撐效果。