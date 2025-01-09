摩根：2005美股輪動更明顯 AI續拉動中日台供應鏈起飛 台股最被看好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 21:01

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舉世關注川普 1/20 上任，市場已有許多推演，摩根資產管理今 (9) 日發表 2025 年市場展望表示，美國經濟有望軟著陸，不再是 AI 或科技股「一個人的武林」，美股類股輪動會更明顯，獲利成長將更全面；建議投資人今年應採多元化的方式進行資產配置，除美股外，可聚焦中、日、台的 AI 科技供應鏈，台股最被看好，至於固定收益資產優先考慮非投資等級債。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，根據歷史經驗，過往會引發美國經濟出現衰退的原因，主要是來自民間投資與消費的大幅萎縮，不過，觀察最新的經濟數據，美國的商業固定投資目前仍占國內 GDP 將近 14%，高於平均值的 13.1% 。

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再者，債務支付佔個人可支配所得的比例為 10.1% ，這些數據都回到疫情爆發前的水準，所以即便市場擔心川普在施政上的不確定性，不過單就數據來看，美國實現經濟軟著陸的機率反而較大， 2025 年對風險性資產反相對有利。

許長泰指出，在此前提下，預計美國企業獲利的增長將更全面，不只向來居於強勢獲利地位的資訊科技、通訊服務與醫療保健，就連工業、原物料與非必需性消費等產業也有機會實現超過 10% 以上的獲利增長，這會讓美股出現更全面的投資機會，跟過往科技股一枝獨秀有很大不同。

儘管美股大盤的估值已經偏貴，但在非科技企業獲利增長的帶動下，相信 2025 年美股有很高的機率出現類股輪動，對投資人來說，美股的布局也應該轉換思維，改以多元分散的方式進行配置。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，自 2024 年 11 月開始，以科技股為主的成長型股票面臨較大的震盪，主因就是除價值面的因素以外，市場也會以更嚴格的標準，去檢視 AI 是否能夠從過往的趨勢題材面轉換為實際的基本面。

林雅慧認為，儘管 AI 在各行業應用的佔比目前還是偏低，但增長速度卻很快；而且在估值面上，那斯達克 100 指數目前的本益比為 32.4 倍，距離 2000 年網路泡沫的 83.3 倍還相當遙遠，可見 AI 未來仍會帶動科技產業的發展，不同於 2000 年泡沫，AI 長線趨勢可期。