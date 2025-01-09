台股連2跌 證期局、證交所信心喊話「台灣是流動性高的健康市場」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 18:31

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台股今 (9) 日大跌逾 300 點，力守 23000 點關卡，已連 2 日震盪走低，金管會證期局及證交所紛紛向市場投資人信心喊話，強調台股 2025 開年以來在主要市場中仍表現不俗，雖然外資近年偏向賣超，但台灣產業具有競爭力，一般投資人及本土資金高度參與，是一個流動性高的健康市場。

證期局副局長黃厚銘表示，依據美國聯準會會議紀錄，Fed 考慮放緩 2025 年降息的腳步，今天亞股跌多漲少，台股今天收盤指數 23081.13 點，下跌 326.2 點，跌幅 1.39%，成交量 3819.11 億元，外資賣超 273.67 億元。同時段，韓國漲 0.14%，香港漲 0.05%，上海跌 0.19%，新加坡跌 0.47%，日本跌 1.23%。

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今年截至 1/8 止，台股累計上漲 1.62%，相較韓國漲幅 5.07%、新加坡漲幅 2.62%、日本漲幅 0.22%、上海跌幅 3.63%、香港跌幅 3.89%、深圳跌幅 4.51%、美國道瓊漲幅 0.21%。台股集中市場日均成交量約 3900.74 億元，相較去年同期增加 36.7%。

截至 2025 年 1 月 8 日，信用交易之整戶擔保維持率為 168.78 %。

台股基本面方面，2024 年截至 12 月底本益比 21.29 倍，現金殖利率達 2.35% (加計股票股利為 2.46%)，國內上市櫃公司截至 2024 年 11 月底累計營收約 39.46 兆元，累計營收金額較 2023 年同期增加 11.98%，為歷年同期最高。

證交所董事長林修銘表示，雖然這幾年外資在台股賣超很多，但台灣 ETF 買盤也相對的多，基本上，外資買賣操作都有他們的習性。台股市值五年來成長一倍，但外資持股市值占比不降反升，來到 45%，顯見只要看到有利的點，外資還是會進來買，單日買賣超都屬正常交易。

其次，由於台灣產業表現具有競爭力，有別於其他國家的證券交易所，一般投資人高度參與投入資本市場，形塑出一股買超的力量，也是台灣交易所的一大特色，事後來看，證明是走在一個對的方向上。