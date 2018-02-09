【大慶證券】投顧盤前－美股再大跌 台股年線是關鍵



◆盤勢分析

美股週四再度暴跌，四大指數平均跌幅在 3.75-4.23% 間，其中道瓊收盤再度大跌千點，而費半指數跌幅最重達到 4.23%，引動美股大跌的主因在於美國 10 年期債券殖利率週四再度走高來到 2.88%，雖然收盤漲幅收斂至 2.848%，但已經引發市場不安情緒，而美元指數也在短線恐慌的氛圍下站穩 90 關卡。由於昨日公布美國上週初次申請失業金人數減少至 22.1 萬人，創 45 年低點，引發市場對於升息的擔憂，然其實探究近期美股大跌的原因來看，主要就是在於波段已經漲多，因此縱使目前經濟基本面健康，也沒見到任何金融危機的警訊，但美股就是持續的走弱，在市場情緒仍恐慌下，研判短線美股將持續弱勢，四大指數恐有回探年線的疑慮。

昨日亞股走勢震盪，日、韓股開高後一度拉回至平盤，中國更是在對房地產企業端融資收緊，打壓房價表現下，連帶影響股市表現，上證盤中跌幅超過 2%，跌破年線，然就上證技術面來看，因 3300 點以下有近 2 年的大底支撐，且目前位階與基期，相較歐、美甚至亞股都低，加上經濟已重回成長軌道，研判 2018 年的陸股將會是全球最強勢的市場，長線持續看好。

台股昨受到美股震盪影響，早盤開高後隨即遇壓拉回至平盤下震盪，收在 10528 點，成交量 1194 億。由於距離封關日僅剩兩個交易日，短線量能進一步萎縮，顯示農曆年長假將至，市場交投氣氛轉淡，指數維持在 2/6 的黑 K 區間震盪，在未進一步跌破低點 10300 點前，研判指數將以盤代跌，震盪尋找反攻契機。從盤面來看，前日上漲個股昨日多數中箭落馬，如矽晶圓個股台勝科、環球晶等跌幅均超過 3%，此外，工具機的上銀、3D 感測的全新、穩懋、電動車的康普等亦同步走跌，顯示短線上仍受指數重挫影響，個股快速輪動，研判須待美股回穩，穩定市場信心後，才可擺脫目前的一日行情走勢。操作上建議選擇展望佳且法人籌碼偏多類股，包含 3D 感測、散熱、電動車、矽晶圓、車電等，只要指數未明顯轉空，相關類股短線上仍有機會加入輪動，避免追高，以低接為主，配合主流股設好停損停利靈活操作。

