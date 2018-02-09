【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市波動劇烈 台股偏弱震盪

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四持平為 10518 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.52 點，電子期逆價差縮至 - 0.78 點，金融期轉為正價差 0.69 點。現貨部分，三大法人賣超 119.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1927 口至 2766 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2249 口至 45939 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 63 口至 11949 口。

昨日美股持續震盪走勢，道瓊指數盤中一度上漲逾 380 點，但終場美股四大指數均收黑。不過今天日韓股市早盤走強，激勵加權指數早盤開高走揚，然而美股電子盤走勢偏弱，加上臨近封關前多頭追價意願不足，開盤不久後逢高調節賣壓出籠，權值股台積電、鴻海由紅翻黑，而 10 點過後陸股反彈失利後跳水，打壓加權指數持續於平盤之下震盪，終場加權指數下跌 23.02 點或 0.218%，收在 10528.52 點，成交量能 1198.34 億，較前一日縮減 559.03 億。技術面觀察，大盤連二日以帶上影線 K 棒反彈上攻 10600 點失利，顯示指數上方逢高調節賣壓仍重，盤勢維持在震盪偏弱格局，今日成交量能續減，農曆春節假期前多頭買盤縮手，加上國際股市持續大幅震盪，短線波動加劇仍需留意交易風險。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.37，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.01% 降至 14.83%，賣權平均隱含波動率由 19.16% 降至 16.39%，買賣權皆降，而期交所公布波動率指數也自 23.17 降至 21.82，顯示市場恐慌心態漸漸降溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。