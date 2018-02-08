小米生態鏈重磅成員華米將赴美IPO 發行價設每股11美元

摘要：對於此次小米智能手環獨家生產商華米的 IPO，分析師稱，這展現出小米及其生態鏈成員急切的上市之心，「海外上市會對建立品牌意識造成極大影響力，並有可能更好地吸引投資者。」

據彭博援引知情人消息，美國可穿戴公司 Fitbit 的中國競爭對手華米決定在美國進行首次公開募股（IPO）, 計劃將規模 1000 萬股的美國存托股票（ADS）發行價定為每股 11 美元，其先前公布的指導發行價區間是 10-12 美元。

上周公布的一份招股說明書顯示，華米計劃在那斯達克市場募資 1.5 億美元，IPO 規模尚未披露。

華米此前的融資中，包括了紅杉資本等重量級投資人，公司是 2018 年首家確定美國 IPO 發行價的中國公司。根據彭博數據，去年中國公司在美 IPO 籌資規模達到 40 億美元，較 2016 年接近翻番。

招股書顯示，截至 2017 年 11 月 30 日前兩個月，華米的營收為 4.767 億元人民幣（約合 7160 萬美元），凈利潤為 5220 萬元人民幣（約合 790 萬美元）；在 2017 年第第四季，華米智能可穿戴設備的出貨量為 650 萬件。

華米是小米公司在可穿戴產品領域的獨家合作夥伴，主要生產小米智能手環等產品。此外，它也生產銷售自主品牌 Amazfit 產品。小米目前持有華米科技 19.3% 的股權，並根據股東協議任命了一名董事。

該公司計劃於第三季末上市，很有可能選擇香港，估值希望達到 900-1100 億美元，P/E 達 60 倍。市值大機率將超過百度和京東，成為繼騰訊、阿里之後的中國第三大科技股。

若千億美金估值成真，小米將成為 2018 年港股最大、最重要的科技股 IPO；也將成為 2014 年阿里巴巴上市以來（2314 億美元估值）上市規模最大的科技類公司。 如果華米成功上市，則將幫助小米成就其全球擴張的野心。香港《南華早報》援引瀚亞投資（Eastspring Investments）亞洲股票證券組合策略師 Ken Wong 的話稱：

華米 IPO 不是一筆大生意。但是，它清楚展現出他們（小米及相關公司）有多麼希望快點去那裡。海外上市會對建立品牌意識造成極大影響力，並將有可能更好地吸引投資者。

去年 12 月，雷軍在小米成功擊敗三星成為印度手機市場老大之後表示，公司計劃挺進更多國際市場，公司打算開拓美國市場業務。

香港《南華早報》評論稱：

這家智慧型手機製造商及其供應商已經準備好進軍國家資本市場， 在海外建立起自己的品牌。

小米及華米是雷軍較為典型的兩大事業：創業和投資。《創業家》此前不久提及，雷軍將這兩個生意同時做得風生水起：

在雷軍的背後，是一整個「雷軍系」以及他所布局的龐大商業版圖。從今日頭條、美團、愛奇藝、快手等網路巨頭，再到多家上市公司，以及小米生態鏈的眾多企業，半個中國網路，幾乎都囊括其中。

據統計，截至 2017 年 7 月，小米投資了 89 家生態鏈企業，其中有 16 家年銷售過億，至少 4 家估值超過 10 億美元的獨角獸公司（華米、紫米、智米、納恩博）。

小米生態鏈的投資圍繞着六大方向開展，包括手機及周邊、智能可穿戴和健康設備、傳統白電智能化、極客酷玩類產品、生活方式類的產品、小米投資品類。

雷軍自己曾說過：

我們投資可變現的資產，已經是個天文數字。

『新聞來源／華爾街見聞』