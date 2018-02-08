小米去年營收破千億 雷軍：10季內重奪中國一哥地位

小米董事長雷軍昨 (7) 日在公司年會表示，去年 10 月集團已完成收入 1000 億元人民幣的目標，直言要在中國市場「全面展開反擊」，在 10 季內於國內市場重回第 1 位。

綜合香港明報、香港 01 報導，小米近年靠拓展印度市場翻身，雷軍表示，在市場整體銷量下滑 6.3% 的情况下，集團 2017 年逆勢按年增長 96.9%，他指出，小米手機銷量從 2017 年第 2 季開始逆轉，市場佔有率重返了世界前 5 位。據 IDC 報告顯示，去年第 4 季小米出貨量已經上升到全球第 4。

雷軍指出，小米國際發展急速，尤其是印度市場，其他地方如印尼、俄羅斯、西班牙等都有強勁增長，帶動小米手機銷量。

他在給員工的公開信中提及，去年 10 月，公司營業收入已達 1000 億元人民幣的目標，僅用 7 年時間達到千億營收，速度遠遠快過蘋果 (AAPL-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 等科技公司。

雷軍說，小米要在中國「全面展開反擊」，在 10 季之內，重回中國智能手機第 1 位。

他提到，2018 年中國手機市場將會出現 10 多年來首次下降，行業競爭激烈，集團今年會在國內各層面積極發展。他認為，中國市場是小米的發展根基，同時是全球最大的消費電子市場，認為只有在本土勝出，才能持續支撐集團在國際業務穩步發展。

市傳小米今年第 3 季末在香港上市，估值最高達 1100 億美元，本益比為 60 倍。