鎖定香港 小米傳第3季上市 本益比高達60倍

據陸媒引述消息人士指出，中國手機製造商小米 (Xiaomi) 計畫今年第 3 季末於港交所掛牌，估值冀達 900 億至 1100 億美元(約 7020 億至 8580 億港元)，本益比高達 60 倍。若消息屬實，小米有望成為今年港股最大型的科技股 IPO，也將成為 2014 年阿里巴巴 (BABA-US) 美國上市以來(2314 億美元估值)，上市規模最大的科技公司。

綜合星島日報、新浪財經報導，小米近日展開上市前 (Pre-IPO) 融資項目。據融資方案顯示，小米底層資產估值 540 億美元(約 4223 億港元)，上市後保守估計市值 1000 億美元。小米去年底已啟動來香港上市的工作，有數十家券商參與，包括摩根士丹利及摩根大通，料融資將於今年 2 月 27 日前交割。

據悉，小米有機會整體上市，不過，不排除可能只把部分業務分拆上市，當中包括國內手機業務和小米生態圈業務，至於海外手機業務則可能被剔除在外。

小米旗下除小米科技外，還包括小米通訊、小米支付、小米電子軟體等公司，小米官方未曾公開公司股權架構，但該報導引述消息人士指，雷軍在小米公司整體持股比例在 50% 以上。

小米選擇在香港上市或是基於業務布局和港交所政策的綜合考慮。不過，該公司目前比較擔憂的是港股調整導致招股價下調。倘若 9 月才通過上市聆訊，一旦遭遇大市調整，招股價可能接近下限，估值亦可能減少 20%。

值得一提的是，小米生態鏈公司華米科技不久前向美國證券交易委員會正式提交了上市招股文件，集資 1.2 億美元 (約 9.38 億港元)。