弱勢美元是美股牛市催化劑？一張圖告訴你 美元貶 什麼類股最會漲？

美股去年順風順水全面大漲，大部分分析師都歸功於企業獲利提高及全球經濟成長，相對來說，美元貶值的助益就被低估了。

美元在過去 12 個月中，跌幅超過 10％；今年以來，跌幅也超過了 2％，弱勢美元也使得美國貿易受惠。為避免貨幣戰爭引發國際貿易戰，使得美國總統川普日前表態，隨著美國經濟好轉，「美元將會愈來愈強」。

強勢美元被視為對美股的負面影響，尤其是跨國公司，利潤可能受到匯率的衝擊；但反過來說，弱勢美元在某些情況下，每跌 1％就可能對美股產生倍數放大的正面影響。

據《MarketWatch》報導，標普道瓊斯公司（S＆P Dow Jones Indices）董事總經理兼美國股市主管 Jodie Gunzberg 指出，弱勢美基本上對美股各種規模及各個類股均有助益。

弱勢美元對中型股最有利

以美元每下跌 1％來說，標普 500 指數的大型成分股平均回報率為 2.63％；以標普 600 成分股為代表的小型股平均回報率為 2.96％。

而最受惠於弱勢美元的則是中型股，美元每跌 1%，以標準普爾 400 成分股為代表的中型股，平均回報率更達 3.2％。

弱勢美元對小型油源股的推升助力最大。（圖：MarketWatch）

Gunzberg 寫道，如果處於全球範圍內擴張的邊緣，且需要一個催化劑，那麼美元貶值讓中型股具備了國際收入增長的有利條件。歸因於更大的規模和更多的資源，中型股在國際業務的表現通常比小型股要好。

美元每跌 1% 小型能源股漲 4.5%

若具體觀察各個產業別的類股，能源企業與美元的反向相關性最高，面對美元下跌，小型能源股的正面反應最大，美元每下跌 1%，股票報酬率超過 4.5%。

Gunzberg 表示，小型能源股對美元下跌更為敏感，儘管大型企業可能比小型公司承作更多的國際業務，但小型公司擁有較少的資源來對沖油價波動，使它們更容易受到美元波動的影響。