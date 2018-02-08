歐央行高官「炮轟」川普政府故意壓低美元歐元創兩周新低

摘要：傳出歐洲央行管委、奧地利央行行長這番表態後，歐元兌美元創兩周新低，日內跌逾 1%，美元指數抹平兩周來跌幅。兩周前，美國財長爆出美元走軟利多美國貿易論，美元指數創逾三年新低。

曾經指責別國操縱貨幣的川普被人扣上了同樣的帽子。

日前公布的德國報紙 Wiener Zeitung 訪談內容顯示，歐洲央行管理委員會委員、奧地利央行行長 Ewald Nowotny 表示，美國財政部故意向美元施加下行壓力，希望讓美元保持低位。

採訪期間 Wiener Zeitung 的記者問：對國際金融和經濟來說，美國總統川普和他那種古怪風格的政府以及他本人的 Twitter 帖子是不是危險，或者說一種不確定因素？

Nowotny 回答：

絕對是。令我們震驚的是另外兩件事。一是美國財政部希望刻意壓低美元，讓它保持低位。二是在川普身處的環境中有很多理智的人，卻沒有誰對這位總統和他的政務產生正面的影響。

Nowotny 還在訪談中說，歐盟本應該團結起來共同抗衡川普政府，可歐盟內部四分五裂，部分原因是英國要退出歐盟。

傳出 Nowtny 上述講話後，歐元進一步下探，歐元兌美元一度跌至 1.2247，創上月 23 日以來盤中新低，日內跌逾 1%，截至發文，日內跌幅收窄至 0.9%。

美元指數漲幅擴大，逼近 90.40，日內漲約 0.8%，抹平兩周前美國財長爆出美元走軟有利於美國論後的跌幅。截至發文，日內漲幅收窄到 0.7% 左右。



上月 23 日，姆努欽在出席達沃斯論壇的首場發布會上表示，短期內不擔心美元走勢，美元走軟有利於美國貿易。此後美元指數接連跌破 90 和 89 關口，創逾三年新低。



此後姆努欽兩度公開就美元發表評論，稱近來的言論並不代表他在美元立場上的轉變，「長期而言堅定看好美元走強」，說他 23 日的講話被斷章取義，美國不干預匯市，也不鼓勵別國干預。

不過，他的美元走軟有利論還是遭到多方批評。

歐洲央行行長德拉吉上月 24 日也在達沃斯論壇的一場新聞發布會上暗示，是姆努欽的言論導致歐元近期走強。德拉吉說，此種言論有悖於去年美國等 IMF 成員國有關避免競爭性貨幣貶值的承諾。

德拉吉講話後，川普也就美元立場表態。他說，美元會越來越走強，最終他希望看到強勢美元，此前姆努欽的美元表態被斷章取義。川普表態後，美元指數應聲反彈，回到 89 上方，但次日重回跌勢。

『新聞來源／華爾街見聞』