FDA批准愛滋病藥物Biktarvy 吉利德股價聞聲飆

美國 FDA 週三 (7 日) 核准了藥商吉利德 Gilead Sciences (GILD-US) 的愛滋病 HIV 療程藥物 Biktarvy。吉利德股價週三收盤上漲 2.96% 來到 82.76 美元。

Gilead 股價日線趨勢圖

Biktarvy 為 TAF 療程是新嵌合酶抑制劑 (integrase inhibitor) 藥物 bictegravir，與核苷酸反轉錄酶抑制劑 (nucleoside reverse-transcriptase inhibitors，NRTI) 藥物 emtricitabine 與 tenofovir alafenamide (TAF) 三種藥物的結合藥。

Biktarvy 對使用者，有惡化 B 型肝炎的副作用風險。

Biktarvy 是針對新愛滋病患者使用，每年費用大約 36000 美元。吉利德 2015 年 11 月曾獲得 Genvoya 的批准，去年也帶來了 30 億美元的營收。華爾街分析師預計 Biktarvy 每年貢獻吉利德營收，約在 50 億美元左右。

然而，吉利德單價高的藥物包含了大約一顆 1000 美元的 C 型肝炎藥物：Sovaldi 與 Harvoni，但近期競爭藥廠默沙東 Merck (MRK-US) 的 Zepatier 與他牌，都正侵蝕著吉利德的市佔率。

吉利德 2017 年營收為 261 億美元，營業利潤為 46 億美元。 其中吉利德旗下的 C 肝藥物 Sovaldi 營收從 2016 年的 30 億美元，於 2017 年降至 9.6 億美元，而 Harvoni 營收也砍半至 43 億美元。

RBC Capital 分析師 Brian Abrahams 看好，吉利德新愛滋病藥物 Biktarvy 將成為業界的「黃金標準」，因其抗藥性門檻高、藥物體積小、較少肝臟毒素產生、較少與其他藥物反應、療效快速。

此外，英國藥廠葛蘭素史克 GlaxoSmithKline (GSK-US) 旗下的 ViiV 醫療公司向法院申請吉利德的侵權賠償，侵犯了其愛滋病藥物 Triumeq/Tivicay 中的元素 Dolutegravir，但不會阻礙 Biktarvy 上市。Triumeq 對 GSK 的年營收貢獻為 56 億美元。