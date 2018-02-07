擴大中國市佔的新策略？中國蘋果門市接受「支付寶」支付

《Appleinsider》報導，週三 (7 日) 中國支付寶官方發表聲明指出，蘋果 (Apple) 在中國的 41 間零售門市，已開始支援支付寶支付，意即消費者無論是在中國蘋果零售店購買實體商品，或是購買虛擬商品，都可以透過支付寶付費。

市場分析師對此解讀，蘋果攜手支付寶，在中國境內首度接受第三方支付，雖然意味著蘋果與支付寶的合作關係更上層樓，但也不可諱言地，這也代表了蘋果間接承認旗下的 ApplePay，在中國並沒有受到消費者的廣泛接納。

蘋果 ApplePay 早在 2016 年即進入了中國市場，而由於 ApplePay 使用的支付方式為 NFC (非接觸式支付) 的支付方式，這對中國使用者來說並不方便，因為 NFC 支付系統的硬體成本較高，而支付寶、微信支付等掃描條碼的支付方式，硬體成本則較低，這也直接地影響到了 ApplePay 的市場競爭力。

蘋果在週三 (7 日) 確定開始支援支付寶，但可能仍是為時已晚。

市場分析師認為，相比三星、小米、魅族、華為等實體門市早已支援支付寶和微信支付，蘋果的進場點其實已經晚了許多，並且現在蘋果還只是支援支付寶，尚未與微信支付結盟，這是否能吸引到更多消費者轉進蘋果 iOS 系統，結果仍是猶未可知。

但對已經在使用蘋果產品的中國消費者來說，確實也是一大福音，因為中國消費者盛行使用行動支付，往日中國消費者在前往中國蘋果門市時，即毋需攜帶信用卡或者現金。

據今年一月中旬調研機構 Kantar Worldpanel ComTech 統計，去年下旬蘋果旗艦機 iPhone X 推出之後，蘋果 iOS 系統在中國市佔率就出現大幅度的增長。



Kantar Worldpanel ComTech 數據顯示，若以手機作業系統評比，以三個月平均市佔率計算，去年十一月 iPhone 在中國市佔率已大增至 24.3%，是高於十月的 17.4%，也超過去年同期的 19.7%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在最新一季的財報法說會上亦表示：「我覺得我們在中國市場的表現，確實是可圈可點。」