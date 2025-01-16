2024中國智慧手機出貨量榜單來了：vivo第一 蘋果第三

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-16 10:40

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在經歷兩年市場下滑後，2024 年中國智慧手機市場迎來關鍵轉折點，數據分析機構 Canalys 發布的最新報告顯示，過去一年中國智慧手機市場全年出貨量達 2.85 億台，溫和增長 4%。

據《界面新聞》周四（16 日）報導，從廠商表現來看，vivo 以 17% 的市佔率排在第一位，出貨量達 4,930 萬台。華為緊隨在後，出貨量 4,600 萬台，大幅增長 37%。

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去年第四季，得益於高端旺季、備貨國補、年末促銷等因素推動，中國智慧手機市場的增長率為 5%，出貨量達到 7,740 萬台。

這當中蘋果的出貨量為 1,310 萬台，拿下首位，但出貨量較去年同期下降 25%。vivo 和華為以 17% 的增長率分別位列第二、第三。小米以 1,220 萬台的出貨排名第四。OPPO 以 1,060 萬台的出貨量排名第五，第四季年增 18%。

回顧 2023 年，手機市場整體處於收縮階段，各廠商出貨量增長乏力，市場競爭膠著，但相對穩定。

與之相比，2024 年顯現復甦跡象。手機廠商不斷推陳出新，特別是高階市場，各大品牌試圖通過生成式 AI、系統自研與重構（如華為鴻蒙 OS）、自研晶片、折疊螢幕形態革新等，吸引用戶升級。

Canalys 研究經理劉藝璇表示：「激烈競爭導致格局隨時動態變化，廠商均積極尋求在各優勢領域擴大投入。 」

劉藝璇認為，vivo 藉助線上線下渠道機會、電信公司合作，配合營銷投入及產品策略，持續鞏固了在入門級到中高階細分市場的地位。

劉藝璇說，小米在 2024 年逐步修復出貨節奏，數位系列逐代累積用戶口碑及渠道信心，實現了連續四個季度的市佔率增長。

蘋果和 iPhone16 系列仍坐上第四季頭把交椅，但蘋果面臨中國本土廠商旗艦產品的競爭壓力。蘋果在去年 5 月、10 月和今年 1 月，相繼在天貓蘋果官方旗艦店和蘋果中國官網展開一系列促銷活動，加上優惠券及以舊換新補貼，最高優惠曾達到人民幣 2,250 元。