遭遇銷量拐點！從蘋果、華為、vivo到富士康都在尋找新增長點

日前，國際數據分析機構 IDC 發布的報告顯示，2017 年全年智慧型手機出貨量為 14.72 億部，較去年同期的 14.73 億部，下降 1%。這也是自 2007 年「iPhone」問世以來，智慧型手機出貨量首次出現滑坡。富士康作為手機產業鏈一環，也受到影響，開始轉型。

據 TechCrunch 報導，富士康宣布將在人工智慧研發方面進行重大投資，以期在逐漸冷卻的全球智慧型手機市場尋求新的業務增長機會。富士康總裁郭台銘表示：

「在未來五年內，我們將投入至少 100 億新台幣 (約合 3.42 億美元) 用於招聘頂尖人才，並在所有生產基地部署人工智慧應用。」「如果人工智慧部署非常成功或者產生效果，我們可能會投入 100 億美元甚至更多。」

我們的目標是成為「一家全球創新型的人工智慧平台，而不僅只是一家製造公司」。

眾做周知，富士康是全球規模最大的電子產品代工企業，主要生產電腦、網路通訊、消費電子等高科技關鍵零組件與系統產品。近來，這家公司正在大舉進軍人工智慧領域，從而搭建新的增長引擎。

據日本經濟新聞報導，富士康準備在全球範圍內聘請 100 名頂級人工智慧專家，同時招募上千名有經驗的開發人員，致力於構建使用機器學習和深度學習技術的應用程序。

此外，富士康還與吳恩達（前百度首席科學家）新成立的 Landing.ai 公司達成戰略合作關係，共同打造 AI 技術、人才和系統。

在全球智慧型手機市場萎縮的大環境下，尋找轉型發展出路的不僅是富士康，蘋果、vivo、華為等幾大手機製造商也在積極開拓新的業務增長點。

蘋果服務或將取代 iPhone 成為增長支柱

一直以來，投資者們都把 iPhone 等硬體業務視作蘋果的主要收入來源。近日，《華爾街日報》文章認為，在 2020 到來之前，如果 iPhone 的銷量停止增長，甚至出現下滑，那麼服務費用將會成為蘋果收入增長的主要驅動因素。

蘋果服務業務涵蓋數字內容和服務，包括 iTunes、App Store、Apple Music、AppleCare、Apple Pay。事實上，蘋果的服務業務近幾年經歷了飛速增長，已經逐漸成為蘋果的主要收入來源之一。根據蘋果公司公布的 2018 年第第一季財報，數據顯示，本財季服務業務營收達 84.71 億美元，年增率增長 18%，占總營收的百分比為為 9.59%。此前，在蘋果發布的 2017 年第第四季財報中，其服務板塊一度占據整體營收的 16%，成為第二大收入來源。

雖然 iPhone 的營收仍然具有絕對領先優勢，但其增速已不及蘋果的服務業務，出貨量也出現下滑，目前只能依靠高單價來維持營收增長。因此，蘋果公司 CEO 蒂姆 · 庫克（Tim Cook）也非常重視服務業務的發展，他表示，希望蘋果的服務收入到 2020 年能夠達到 2016 年的兩倍。

vivo 欲構建世界上最大的手機用戶平台之一

為了不在這場全球競賽中落後，大陸地區的手機製造商也在積極尋求新的發展方向。

2 月 3 日，在 vivo 公司年會上，vivo 創始人、總裁兼首席執行官沈煒就坦言：「我們深知，vivo 目前的整個系統這幾年儘管高速增長卻是一直疲於應付，整個體系支撐現有的規模已然暴露出種種問題，要想健康長久地讓我們的事業基業長青，我們必須要迅速檢討修正改善從而變得卓越。」因此，vivo 還大力引進全球高端人才，基於各自專業維度迅速提高認知和能力水平。

對於未來的發展，他表示：「目前 vivo 在全球同時在線的手機用戶已經超過兩億，vivo 的目標是構建世界上最大的手機用戶平台之一。」沈煒還透露，「vivo 將不斷加大科技創新的投入力度，除了大力布局 5G 和 AI 之外，2018 年 vivo 也將推出世界級創新的產品，從供給側引領消費需求的增長」。

此前，vivo 於 2 月 1 日正式向市場發售全球首款屏幕指紋手機。稍早時候，X20 Plus 屏幕指紋版也從 CES 展會捧回了由英國知名科技媒體 TechRadar 頒發的最佳創新獎。

華為希望企業業務 5 年內成為公司支柱

2017 年底，華為首席執行官胡厚昆在新年致辭中表示，公司預計 2017 年營收將增長 15%，達到 6000 億元（約合 920.8 億美元），這一增長率也是華為自 2013 年來的最低水平。隨著智慧型手機市場競爭日益緊張，華為近年來的營收增長速度一直在減慢，近日還被曝出尋求轉型。

胡厚昆表示，華為企業業務需要保持中等偏上的增長速度，並在 5 年內成為公司的支柱業務。

此前，根據華為方面發布的 2016 年財報顯示，企業業務營收為 406.66 億元，年增率增長 47.3%，遠超其他業務。雖然目前看來其營收占總支出較低，但據華為預測，在未來幾年內，全球企業業務市場規模將達到 14000 億美元。與此相對應的是，消費者業務 2700 億美元，營運商業務 1500 億美元。

眾所周知，華為整個公司分為三大業務：營運商網路 BG、企業業務 BG 和消費者 BG。營運商網路 BG（Business Group，業務集團）不用多講，就是華為的起家法寶；消費者 BG，是以手機為代表的消費產品；企業業務 BG，則是聚焦 ICT（(Information Communications Technology，資訊通信技術）基礎設施，旨在政府及能源、金融、交通、製造等行業，推動行業數字化轉型。企業業務 BG 中很重要的一個方面就是雲業務。

早在 2007 年，華為就成立了聚焦雲端運算的虛擬化研究部，開始投入雲端運算相關研究。

2017 年 3 月，華為輪值 CEO 徐直軍宣布華為將成立 Cloud BU，與合作夥伴一起強力推出公有雲。

2017 年 9 月，華為輪值 CEO 郭平表示華為將致力於成為未來全球「五朵雲」之一。由此可見，華為在雲服務市場的雄心壯志。

今年 1 月 17 日，華為雲與用友雲聯合發布了營銷雲、協同雲、稅務雲、U8 cloud 四大通用企業服務。雙方欲通過合作幫助行業用戶實現雲端創新、重塑商業場景，雙方各取所長，優勢互補。

1 月 11 日，華為與金蝶國際公司宣布了一份戰略合作協議，雙方將在公有雲領域、大數據、人工智慧、物聯網、市場推廣、國際化業務、人才培養等多個領域展開全面深入合作，助力全球企業數字化轉型。

華為 IT 雲端運算與大數據平台產品線總裁馬力曾表示，華為雲期望提供穩定可靠、安全可信和可持續演進的雲服務，做企業雲轉型的倡導者、推動者、領導者。

我們深知，vivo 目前的整個系統這幾年儘管高速增長卻是一直疲於應付，整個體系支撐現有的規模已然暴露出種種問題，要想健康長久地讓我們的事業基業長青，我們必須要迅速檢討修正改善從而變得卓越。

『新聞來源／華爾街見聞』