特斯拉財報預測：靠政府補貼、燒錢不燒油 不是長久之計

知名財經部落格《ZeroHedge》表示，特斯拉 Tesla (TSLA-US) 是個燒錢不燒汽油的企業，銷量主要仰賴著各國的補助，而去年 11 月預計刪除電動汽車補助金的美國稅改草案出爐後，就導致了特斯拉股價大跌。近期，特斯拉也宣佈，如果香港政府打算刪除部份電動車補貼，那麼特斯拉也將以撤出市場回應。

據了解，香港政府原電動車補貼金可高達 80% 售價，但去年決定將取消此優惠。在特斯拉銷量急速下滑後，公司希望香港行政長官林鄭月娥能再次啟動補貼機制，否則將撤出。

特斯拉股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

特斯拉擁有目前香港電動車市場的 80% 市佔，但自補貼取消後，業績一落千丈。消息指出，在補貼期間，特斯拉每月的業績就堪比汽車商一年的業績。各大車商因此希望港政府實行措施。

特斯拉香港銷量數據： -2016 年 4 月至 2017 年 2 月為平均每月 230 臺。

-2017 年 3 月 (有補貼) 為 2939 臺。

-2017 年 4 月至 12 月總銷量為 32 臺。

報導指出，香港電動車稅前售價約 27 萬港幣 (約 34500 美元) 至 110 萬港幣 (約 14 萬美元)。汽車稅為 15 萬港幣 (約 2 萬美元) 的 40% 起。

特斯拉近期也因 Model 3 車款無法正常出貨導致延期，並於週三 (7 日) 公佈財報。特斯拉香港員工預計 200 人。