恐怖巧合 二年前台南地震與花蓮地震同一天

民國 105 年 2 月 6 日，高雄美濃發生規模 6.6 強震，台南市震度高達七級，造成維冠大樓倒塌等重大災情，共有 115 人不幸罹難。不料二年後的同一天，花蓮也發生規模 6.0 的強震，有多棟建築倒塌傾斜，多人傷亡。恐怖的巧合，讓不少台南市民感到驚恐。

（龐清廉報導）

2 月 6 日對台南人來說，是個難忘而且傷痛的日子，二年前的強震造成多棟建物倒塌，其中，光是維冠大樓就有 115 人罹難，近百人受到輕重傷，重建工作截至目前還沒有完全完成。

台南市政府日前舉辦 0206 地震紀念活動，邀請重建戶，以及倒塌大樓生還者帶著地震後出生的寶寶出席，並對外說明維冠大樓、幸福大樓、大智市場等各項重建工程進度，宣誓「愛與希望，迎向未來」的決心，只是 0206 地震留下的傷痛正在逐漸撫平之際，卻在二年後的同一天花蓮也發生強烈地震。

花蓮規模六點零的強震，台南市震度達到三級，長時間劇烈的搖晃讓不少台南市民奪門而出，驚恐不已，所幸沒有災情傳出，但對地震的恐慌情緒卻是久久揮之不去。二起強烈地震發生在同一天，大家都覺得這實在是太過巧合。

中央氣象局南區氣象中心表示，目前中心內正在舉辦「破曉曙光－0206 美濃地震特展」，提供 0206 地震詳細展品，供民眾瞭解地震發生的機制，地震測報與震災防救作為。特展中並設有虛擬實境 VR 體驗設施，強震即時警報情境秀以及雙層浮空投影技術等科技設施，可提升民眾防災意識。