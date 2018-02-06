台股再崩跌 顧立雄：未見非理性恐慌還不需穩定措施

全球陷入股災，台股 6 日終場大跌 542 點，對此，金管會主委顧立雄信心喊話表示，主要是美股重挫帶動，並非經濟情勢翻轉所致，台股基本面仍不錯，上市櫃公司 2017 年表現也不錯，外資在台股仍呈現買超及淨匯入，也沒看到非理性恐慌，台股目前還不需動用穩定措施。

美股經濟數據佳，引發市場擔憂可能導致快速升息，美股崩跌逾千點，全球股市跟著大地震，台股 6 日盤中也節節敗退，一度大跌逾 600 點，創下史上盤中最大跌點，收盤仍重挫了 542 點，收在 10404 點，3 大法人合計在台股賣超新台幣 342.69 億元，其中外資就賣超 312.61 億元。

對此，顧立雄表示，台股主要受美股重挫帶動，因市場預期美國聯準會（Fed）升息、加快縮表速度，牽動股市資金行情，只是政策調整的預期心理與經濟情勢翻轉不同，若經濟情勢變差，對股市來說，即所謂的黑天鵝事件。

不過，顧立雄認為，這波股市修正看不出經濟有什麼狀況，美國經濟指標都還不錯，甚至失業率還下降，非農業人口就業數也增加，台灣經濟預測也不錯，去年上市櫃公司營收等表現不錯，經濟情勢看來沒什麼不好，而且也沒見到非理性恐慌拋售的情況，因此，他認為，這波回檔修正應該有限。

顧立雄也強調，股市終究最後還是會回到基本面，若基本面差，他出來講什麼也沒什麼用，若基本面不錯，經濟基本情勢及資金動能可以維繫住，股市某種程度的回檔，他覺得應該是還好，尤其這次下跌不是非理性的恐慌，而且外資今年至今在台股仍呈現買超，資金還呈淨匯入，台股動能仍在，因此，目前還不需要動用穩定措施。

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