〈黑色星期一〉美股狂瀉亞股趴 國際油價跌逾1%

週一美股大跌，連帶使週二 (6 日) 亞洲股市哀鴻遍野，國際油價也受波及，下跌逾 1%。

格林威治時間週二清晨 5 點 30 分，布蘭特原油期貨下跌 71 美分 (1.1%)，至每桶 66.91 美元；西德州中級原油期貨下跌 69 美分 (1.1%)，至每桶 63.46 美元。

能源諮詢公司 Trifecta Energy 主管 Sukrit Vijayakar 表示，全球股市拋售潮，是造成油價走跌的原因。

Vijayakar 解釋，「人們把美元當成避險貨幣，導致美元走強、大宗商品價格上漲，原油期貨也因此被賣出。」

對美國公債殖利率走揚及通膨攀升的擔憂，使美股週一大跌，道瓊工業指數一度重挫 1,600 點，創史上最大盤中跌點；美股市值蒸發約 1.25 兆美元，跌至 29 兆美元左右。

道瓊工業指數收跌 1,175.21 點 (4.6%)，至 24,345.75 點；標普 500 指數收跌 113.19 點 (4.10%)，至 2,648.94 點；那斯達克指數收跌 273.42 點 (3.78%)，至 6,967.53 點。

受美股連兩日重挫影響，週二亞股「趴成一片」，日經 225 指數收跌 4.73%，報 21,610.24 點；台股終場大跌 542.25 點，以 10404 點作收。

澳洲股市收跌 3.2%，創近 2 年半最大單日跌幅；香港恆生指數跌 1,631 點，跌幅 5.06%；韓國綜合股指跌 2.55%；新加坡、印度股指跌逾 3%；泰國、馬來西亞、印尼股指跌逾 2%。

交易商指出，原油價格走跌，也和美國原油增產有關。

上週，西德州中級原油期貨跌約 1%，布蘭特原油期貨重挫 2.8%，主因正是美國原油增產。

能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 上週五發布報告指出，新增的 6 座石油鑽井平台，使總量達到 765 座，這意味著，美國原油產量，將進一步增加。

自 2016 年中以來，美國原油產量已大增近 20%。

官方數據顯示，美國原油產量上週達到每天 991 萬桶，創 1970 年初以來最高紀錄，直逼沙烏地阿拉伯、俄羅斯等「領頭羊」產油國水準。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底，如今可能「加碼」延長至 2019 年。