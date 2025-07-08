台股暴風雨前寧靜？金管會信心喊話：密切關注國際市場與關稅結果
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國公布首波關稅名單未見台灣，而日、韓維持 25%，相當於談判失敗，投資人擔憂台美關稅喬不攏，台股今 (8) 日瀰漫悲觀氣氛，一度重挫逾 230 點、失守月線，不過，終場跌幅收斂，收在 22362 點。金管會官員強調，台股基本面穩健，會密切關注國際金融市場變化及美國關稅結果。
美國總統川普 7 日公布首波 14 國最新關稅，其中，緬甸 40% 最高，日本、南韓、馬來西亞面臨 25% 關稅，引發投資人擔憂，美股 7 日全面收黑，跌幅介於 0.79% 至 1.88%。
加權指數今天收盤 22362.27 點，下跌 66.45 點，跌幅 0.3%，成交量 2720.28 億元，外資買超 0.85 億元。台指期貨的淨空單來到 57530 口，續創歷史新高。
證期局副局長黃厚銘表示，從基本面來看，今年截至 5 月底本益比 17.05 倍，現金殖利率達 3.09% (加計股票股利為 3.19%)，國內上市櫃公司截至 114 年 5 月底累計營收約 19.03 兆元，較去年同期增加 15.07%，為歷年同期最高。
截至 7/7，信用交易之整戶擔保維持率為 174.32%。回顧第二季狀況，在川普祭出高額關稅前的水位為 157.2%，台股清明連假後恢復交易連日重挫，4/9 擔保維持率掉到 143.97%，4/16 則回升至 167.48%。
黃厚銘強調，會密切關注國際金融市場變化及美國關稅結果。
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