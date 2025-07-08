台股暴風雨前寧靜？金管會信心喊話：密切關注國際市場與關稅結果

美國公布首波關稅名單未見台灣，而日、韓維持 25%，相當於談判失敗，投資人擔憂台美關稅喬不攏，台股今 (8) 日瀰漫悲觀氣氛，一度重挫逾 230 點、失守月線，不過，終場跌幅收斂，收在 22362 點。金管會官員強調，台股基本面穩健，會密切關注國際金融市場變化及美國關稅結果。