餘震達近百起 氣象局警告：不排除主震還在後面

花蓮昨 (6) 日深夜 23 時 50 分 42.6 秒發生芮氏規模 6 地震，深度僅 10 公里，花蓮市震度達 7 級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，花蓮縣政府已經開設一級救援應變，軍方也動員救災，目前已知 2 死 214 受傷。死者為統帥飯店的 1 名 60 歲女性，以及 1 名 66 歲男性。傷者方面，當中有 27 人重傷。

中央氣象局地震測報中心認為，這次花蓮強震和 4 日晚上規模 5.8 地震屬於同一序列地震，外界擔心附近是否可能發生更大地震，地震中心代理主任陳國昌則說：「不排除」。



統帥飯店塌陷，3 樓變 1 樓，還有員工受困。 (圖：AFP)

測報中心表示，4 日晚上發生規模 5.8 地震時，當天稍早曾發生規模 5.1 地震，震央位置離陸地相對比較近，後續餘震發生位置，大都離 5.1 地震的震央較近，而 6 日深夜花蓮近海發生規模 6.0 地震，震央距離 5.1 地震也較近，剛好可以解釋為何 4 日晚上後餘震都集中在 5.1 地震附近。



陳國昌指出，6.0 地震發生後，將是一個轉捩點，可能代表這個序列地震的主震出現，未來將慢慢減緩，但不排除有可能 6.0 為另一個主震的前震，甚至還有更大地震發生，但機率相對較小。

據測報中心測得，一直到 7 日凌晨已經發生近百次地震，這個地震序列預計仍會持續 2 周以上，未來幾天還會陸續有餘震發生。

救難人員趕往現場救出受困居民。 (圖：AFP)

前中央氣象局長辛在勤亦表示，這次震央位於板塊交界的最北端，地質本來就較破碎，因此地震較為頻繁，預計未來 2 周仍會發生規模 5 以上地震，提醒民眾避免前往山區。

餘震不斷，民眾不敢返回家中。 (圖：AFP)

花蓮強震造成重大災情，台灣總統蔡英文預定搭乘今 (7) 早專機趕到花蓮了解救災情況，預定在 7:30 左右先前往設在花蓮市立圖書館的前進指揮所，關心受災嚴重，目前仍還有很多受困民眾的雲門翠堤大樓。

花蓮已經開設一級災害應變中心，花蓮縣長傅崐萁已趕往現場；行政院長賴清德指示全力協助。

截至今日清晨，餘震近百起。 (圖：中央氣象局)

清晨 6:00 為止，統帥飯店受困 3 名員工，已救出 1 名，另 2 人仍待搜尋，消防搜救人員決定強行進入救人；雲門翠堤大樓因傾斜太嚴重，搜救人員暫時撤出，並設法支撐，目前仍有住戶受困屋內。

據花蓮震災中央災害應變中心的災情統計，包括統帥飯店、雲翠大樓等 4 處建築物倒塌 (傾斜)；七星潭大橋、花蓮大橋封閉；死亡 2 人，受傷 214 人；4 萬戶停水，645 戶停電。花蓮縣體育館、中華國小開放做為收容所，安置受災民眾。