農曆年前物價上升 1月份CPI漲0.88％

馬上就要過農曆新年了，民眾最關心的就是物價的漲幅，行政院主計總處今（6）日公布 1 月消費者物價指數 CPI，相較去年同期漲 0.88％，上漲原因主要受到香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，加以蔬菜、乳類及肉類價格也上揚，但部分服務費用因春節價格相對下跌，抵銷部分漲幅。

1 月份消費者物價總指數較去年 12 月跌 0.35％，經調整季節變動因素後跌 0.23％，分析主因為蔬菜及水果價跌與部分服飾特惠促銷，加以旅館住宿費調降所致，但是香菸及油料費價格調漲，抵銷部分跌幅。

1 月 CPI 較去年同月上漲 0.88％，主計總處分析，主要是受到香菸調漲 35.02％、國際原油價格走揚，油料費漲 7.30％、醫藥保健類漲 1.78％，加以蔬菜、乳類及肉類價格上揚，分別上漲 25.04％、5.03％、2.85％，但是因水果基數仍高，續跌 27.43％，抵銷部分漲幅，若是扣除蔬菜水果，漲幅 1.11％，再剔除能源後的總指數，核心 CPI 則漲 0.82％。



▲1 月消費者物價指數 CPI，相較去年同期漲 0.88％，核心 CPI 則漲 0.82％。（表／主計總處提供）

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