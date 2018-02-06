【港股解碼】說好的三部曲 倩碧賣米線去了？

一聽“倩碧”，相信不少女性都非常熟悉，它除了提供貼心的醫療級別護膚品，近年還不斷推出化妝品並進軍彩妝鄰域。其“三部曲”深得愛美人士認可，皇牌產品“小黃油”更是深得皮膚科醫生以及女性的鍾愛。但是，今天要說的此倩碧並非彼倩碧。今天提到的倩碧呀，受眾不局限於愛美人士，而是一群“食客”。它就是將要在港交所上市的新股倩碧控股(08367-HK)。

倩碧控股2月6日-9日招股，公司擬發行2億股，公開發售占10%，配售占90%。每股發行價介乎0.27-0.33港元，每手1萬股，入場費3333.25元，預期2月12日定價，26日於聯交所創業板掛牌上市，域高融資為獨家保薦人。

餐飲股倩碧，何方神聖？

（圖片來源：openrice）

據聯交所資料，該公司是以麻酸樂、娜多歐陸及泰巷3個自營品牌以及預期於2018年3月前開業的RoastBeef Abura Soba Beefst(作為特許經營人)營運的休閒餐飲全服務式餐廳營運商。麻酸樂為中式麵食專門店，娜多歐陸提供西方菜式，而泰巷提供泰國菜式。截至上月底，公司經營4間麻酸樂餐廳、2間娜多歐陸餐廳及4間泰巷餐廳，而所有餐廳均位於香港九龍及新界。美食的確十分讓人垂涎三尺，讓人心癢，但不知其經營狀況又如何？

截至2017年3月31日止兩個財政年度，該公司分別實現收益約1.33億港元及1.5億港元;期內經調整溢利及全面收入總額分別為572.4萬港元及802.1萬港元。截至2017年8月31日止5個月，實現收益6046.7萬港元，期內經調整溢利及全面收入總額為424.8萬港元。

為何要上市？

據聯交所資料，倩碧上市主要目標是鞏固於香港休閒餐飲行業的市場地位，將推行五項主要業務策略以達致目標：計畫擴大中央廚房的產能以支持業務擴張計畫; 繼續擴大餐廳網路; 將透過增加市場推廣及促銷活動提升品牌形象; 將吸引、激勵及挽留人才;及繼續發展其食物種類以豐富顧客的用餐體驗。

按指示性發售價中位數每股股份0.30港元計算，股份發售所得款項淨額估計約為3720萬港元，大部分將用於開設新餐廳，其中約53.8%便會用於開設四間新的日式拉麵餐廳。至於大約10.8%用於擴展中央廚房儲存設施，餘下用於電腦系統升級、市場推廣及促銷活動及一般營運資金需求方面。

餐飲股“倩碧”前景

（來源：港交所）

餐飲股在港上市已不鮮見，但是否能站穩腳跟，除了看大環境也要看自身競爭力。而且香港樓市持續高企，勞工最低工資持續上調，能否扛得住未來面臨的加租壓力以及高勞動力成本，亦是倩碧控股需要審慎面對的。

（來源：openrice）

據某飲食APP瞭解，倩碧旗下三家餐廳泰巷、娜多歐陸和麻酸樂米線的消費都算是比較親民，平均在50-100港元之間，2人吃頓超級豐盛的在娜多歐陸消費亦僅在500-600港元左右。在快節奏高消費的香港，倩碧旗下的米線符合了港人及旅途匆忙旅人的步伐，旗下泰菜及西餐比起香港幾千元的“聖誕大餐”性價比亦高很多。其價格相對實惠，定位在低於高級餐飲並高於速食，這樣看來，似乎亦看到其市場。以下為截至2016年3月31日止年度及截至2017年3月31日止年度其餐廳的關鍵營運資料，可見從餐廳的顧客人數、收入及翻座率都有所增長。

由於消費者在用餐偏好方面愈發理性，眾多香港居民及遊客預期會提出對從創意用餐體驗到食品質素再到世界一流客戶服務的需求等物有所值的用餐主張。良好的氛圍、純正的菜式、最新技術的採用及地方新奇感等體驗正是消費者所尋求的部分理想餐廳特色。倩碧上市後能否順應滿足此日益增長的需求？還需要眾多“食家”以及投資者好好仔細觀察。

■ 作者｜張雨娜

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