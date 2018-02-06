【港股解碼】電力改革持續深化，居民有望享受更優質供電服務

電改成效顯著

回首2017年電改，成效顯著。2017年市場交易電量1.2萬億千瓦時，同比增長49.6%，占售電量的31.2%，全年降低用戶電費支出超過700億元。改革的亮點之處在於，省級電網輸配電價形成機制的建立、電力交易市場化進一步擴寬，增量配電業務改革試點大幅增加等。

繼2017年的優越成績之後，2018年的電改顯得更為重要，接下來的改革之路如何走，才能實現改革的持續深化和紅利的進一步釋放？國家電投、中國華電等電力集團2018年工作會議已陸續召開，多家央企負責人在今年的工作部署中提到，要推進混合所有制改革、調整產業結構及推動創新驅動等。據市場消息，2018年，國家電網將配合國家發改委完成跨省跨區電網輸電價格核定工作，並深化全國統一電力市場建設，做好現貨市場建設試點，有效破除省間壁壘；以及推進混合所有制改革。

解決矛盾下的市場化交易

電改的核心之一便是平衡我國電力資源與電力需求的地域矛盾，跨省跨區電網輸電價格的核定說到底便是為了解決這一矛盾。如下圖所示，我國電力資源主要分佈於三大區域，以四川、西藏、雲南為代表的省佔據了75%的水電資源；而60%的風能、太陽能分佈在我國西部和北部；以“三西”為代表的13個大型煤炭基地佔據了60%左右的煤炭資源；這三大區域電力資源豐富。而東部地區則為用電分佈大區，電力短缺，這就造成了資源多的地區需求小，價格低，而需求大的東部地區，由於資源的短缺價格較高，實體經濟用能成本上升，供需矛盾較為突出，跨省跨區域的電力輸送能有效解決這一問題。

圖：我國電力資源及電力需求分佈地區

電力交易市場化的建設，是能否讓電價下降的關鍵一環，如下圖所示，電改之前，電力交易從發電企業、電網企業、用戶逐級向下，電網企業統一提供輸電、配電、調度及保底供電服務，管道單一，缺乏市場競爭，未能有效刺激上游行業及為下游提供更優質服務。而在電改之後，區域交易中心、省級交易中心成立，售電主體也呈多元化發展，交易中心直接連接上游發電廠，下游售電主體，實現區域內的多元化電力銷售，在充分消耗上游產能的同時可以通過售電價格市場化定價提供下游用戶更便宜的電力服務。用戶也可直接與發電廠及交易中心達成交易，進一步縮減成本，真正實現電力用戶側的市場開放。從2017年電力市場的數據變化，也能看出電力交易市場化取得的巨大成效，市場主體的接入能力、市場服務能力大幅提升，2018年有望進一步享受電力交易市場化的好處，特別是對於一些用電量較大的企業而言。

圖：整理於光大證券研究所

混合所有制持續推進是關鍵

混合所有制改革是提高電力行業活力的關鍵。20世紀90年代混合所有制改革便被提出，其目的在於引入民資促進生產力發展，我國的經濟改革實踐證明，混合所有制確實能有效促進生產力發展，能實現國有資本的放大功能，提高競爭力。增量配電改革是混合所有制改革的一大亮點，截止2017年，國家電網第一批試點專案中，與相關方簽訂合作協議的專案37個，引入民營資本家36家。

國家電投表示，今年將堅持建設國有資本投資公司和市場化經營機制改革方向，開展混合所有制改革試點，繼續推進供給側結構性改革，推進資產證券化和債轉股。華能集團提出，著力深化改革，發展混合所有制經濟，深化股權多元化改革。

目前，電力市場化交易已具一定規模，增量配電業務已大幅增加，全國省級輸配電價改革試點已全面完成，管住中間、放開兩頭的體制架構基本成型。2018年，在完善架構的同時，加快混合所有制改革推進，在市場競爭下，增量配電網的運營有望積極創新，以此為用戶提供更安全、方便、快捷的供電服務。

2017年的顯著成績，讓我們看到了電改的曙光，但2018年向縱深推進，深化改革才是摘取電改果實的關鍵時刻。

作者：楊世宏

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