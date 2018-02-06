〈黑色星期一〉美股回吐今年漲幅 後市仍續跌？

騰訊證券今 (6) 日報導，標普 500 本周一午盤時跌約 4.6%，較 2018 年 1 月 31 日收盤時市值跌去超過 1 兆美元。即使標普當天收盤跌幅略有收窄，也已經盡數抹平今年以來漲幅。2 月才過去三個交易日，美股市值就蒸發了超過 1 兆美元。 展望美股後市，又是如何？

道瓊指數日線走勢圖 (近半年以來表現)

據報導，瑞信亞太地區副董事長 Lito Camacho 表示，全球經濟增長將支持股市，儘管最近下跌，但股市行情尚未結束。由於擔心通膨和利率攀升，全球股市突然暴跌只是「暫時現象」。

瑞銀策略師 Keith Parker 撰寫報告稱，美國股市跌勢可能因期權交易而加劇，如果經濟意外指標可作為指引，則標普 500 指數的下滑正「接近尾聲」。

高盛看來，1987 年股災重演的風險並不大，當年股市雖然在 1 月份大漲了 13%，但同年 10 月份的崩盤則是前所未見。高盛報告稱，這樣的看法並沒有看到 「 歷史上還有其他一些年份的經歷都暗示 2018 年的前景要好得多 」 。

近期市場走弱及其對投資人的影響，富達國際多元資產投資主管 James Bateman 表示：「近日各市場出現輕微回調，但我們應明白，這在悠長的金融史上屢見不鮮。然而，在當前環境下，由於市場對於『調整』的概念已感到陌生，加上股市在短時間內持續上揚，即時此次下跌為常態，但亦可能引起市場更強烈的憂慮情緒。」

James Bateman 說明，「目前所見的這種波動也許可以說是長久以來反映市場真正健全運作的最明顯跡象。儘管美國股市受科技股推動而上揚，但其估值早已不切實際；低通膨未來不可能持續出現；加上新任美國聯準會主席尚未經過市場考驗，如果市場未能對上述情況作出反應，結果將更加令人擔憂。」

2 月受到美股連續重挫影響，全球市場同步出現一波明顯拉回，摩根投信指出，從歷史角度來看，多頭行情期間的拉回屬於健康調節，且目前全球經濟基本面並未轉變， 不論經濟數據及企業財報均顯示全球景氣增長動能持續， 摩根亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，全球央行貨幣政策雖緩步邁向緊縮，但現階段仍相對寬鬆，均有助於提振全球經濟持續增長及股市前景。