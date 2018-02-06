法興：料未來三年中國GDP三連降

受美股大跌牽連，恆指今日上演大跳水，截至午間收市恆指半日跌約1594點，跌幅約4.94%。法國興業銀行首席亞太區及中國經濟師姚煒認為近日股市下跌並非基本面發生改變導致，而是因美股估值偏高，市場作出的必要修正，但該下跌趨勢應會有限度，相信市場有足夠韌勁以應對波動。她估計，到今年底恆指、中國股指以及東京股指將與現時水平持平。

該行預計今年內地GDP增長約為6.4%，到2019年和2020年更持續放緩至5.8%和5.4%。姚煒表示主要由於美國經歷超長經濟復甦週期後將出現小幅衰退，這將導致亞洲及中國出口受到影響；此外，中國經濟發展的一系列政策調整，也將造成經濟下滑。她續指，中國經濟增速在5%-6%屬可接受範圍，但亦需控制減速步伐。

而對於內地樓市，由於長效機制實施以及加強供需匹配，該行對內地樓市長期展望較為正面。姚煒認為今年內地樓市政策將會呈現「前緊後鬆」的變化，未來3至6個月內難以見到政策放鬆，但隨著未來經濟向壓力增加，政策或會相應作出應對調整。

人民幣走勢方面，姚煒預計今年底人民幣兌美元將出現輕微回調至6.5水平，主要由於美元在未來難以繼續走弱，而內地去槓桿的推進使經濟增速放緩。她亦指，金融去槓桿對內地經濟帶來的影響將會是今年影響中國經濟的主要風險所在。

文：鄒舒惠

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