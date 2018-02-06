美股跌會成為拖累經濟灰犀牛？中國經濟學家：通膨才是該擔心的

中國證券網今 (6) 日報導，從上周五開始，美股開啟大跌模式。本周一美股再度大幅收跌，道指盤中一度狂瀉近 1600 點，創歷史最大單日下跌幅度，道指與標普 500 指數的跌幅幾乎抹去今年的漲幅。 對此，有資管業內人士指出，對於利率上行的擔憂和通膨預期的升溫，是導致此次美股大跌的主要原因。

在前海開源基金首席經濟學家楊德龍看來，美股大跌的主要原因，一是源於美股 1 月份的漲幅創了幾十年紀錄，三大股指的估值已在歷史高位，有了一定泡沫，而美股連續大漲 8 年後，累積大量了獲利盤，一有風吹草動，就有資金瘋狂出逃，造成大跌。

第二，市場擔心利率和通膨過快上升，3 月份美國聯準會升息基本確定，最近美國十年期國債利率快速上升，加上投資者對通膨加速的擔憂，使得美股出現急跌。

楊德龍表示：「現在還不能確認美股已經見頂，還是一次大幅調整，一般一輪大牛市結束，至少會有幾次大幅震蕩反覆，第一次大調整往往有驚無險。」

宜信公司創始人、CEO 唐寧認為，市場價位高、參與各方心理脆弱，導致了不穩定平衡，會不斷帶來大大小小的下跌回調理由。最近美國聯準會的升息預期等都可以成為這樣的理由。

宜信財富資產配置策略研究負責人李琳博士對中國證券網記者分析稱，該公司對全球股市在上周以來的回落並不感到驚訝。

在一月初發表的 2018 年資產配置策略指引中，宜信財富便強調了「在高估值下，股市的波動性在 2018 年會加大，並且股市上升空間有限。」然而，該公司指出，儘管 2018 年將是股市面臨較大風險的一年，但美國經濟增長較好的前景和盈利會幫助穩定下跌的局面。因此認為此波暴跌，不是股市「熊市」的開始。

李琳還表示，股市調整不太可能會成為拖累經濟的 「 灰犀牛 」 ，相對而言，通膨上升過快會帶來更大風險。因為如果通膨上升太快，會顯得美國聯準會今年升息三次的市場觀點太溫和，這有可能導致升息過程過快並帶來市場動蕩，從而對經濟造成拖累。

FXTM 富拓首席市場策略師 Hussein Sayed 於 6 日撰文指出，美國聯準會在葉倫卸任主席一職後將面臨新的挑戰，投資者正在根據新的現實進行快速調整。

Hussein Sayed 認為，低成本資金時代正在結束，10 年期美國國債收益率 5 日升至四年高點 2.87%，較年初上升 18%。這表明新任美國聯準會主席鮑威爾在他的任期內將面臨與前任相反的挑戰。

Hussein Sayed 指出，若通膨上升速度快於預期，美國聯準會將需要加快升息步伐，2018 年升息次數可能從 3 次增加到 4 或 5 次。這一結果可能對處於第二長牛市期的美國股市影響深重。

「儘管面臨更高的借款成本，未來要證明高估值是合理的唯一途徑是經濟和公司盈利增長恢復上升趨勢。美國政府的財政政策會有這種魔力嗎？這是股市多頭應該期盼的。」