發明專利終結5年負成長 台積電蟬聯台灣冠軍

經濟部智慧局今（5）日公布 2017 年專利申請及公告發證統計排名，在三種專利申請方面，台灣冠軍由台積電以 937 件蟬聯，外國第一名則由阿里巴巴 762 件拿下；三種專利獲證方面，鴻海以 756 件及英特爾以 968 件名列第一。智慧局表示，台灣業發明專利申請案年增 24%，終結過去 5 年來的負成長。

2017 年專利申請及公告發證統計排名出爐，台灣台積電專利申請量持續成長，在 2017 年達到史上最高，並蟬聯冠軍，鴻海在 2016 年位居第 3 名，2017 年以 485 件超越工研院的 451 件，晉升至第 2 名，其他像是聯發科 349 件、研能科技 251 件也分別年增約 6、1.5 倍，雙雙擠進前 10 大行列，遠東科技大學也有 205 件，是唯一進入前 10 大的大學。

至於外國法人部分，智慧局表示，阿里巴巴申請 762 件，年增近 6 倍，首次進入前 10 大並一舉拿下 2017 年榜首，積極布局台灣市場，高通申請 604 件居次，應用材料公司 493 件，年增 48%，名列第 3，第 4 名英特爾 429 件，件數銳減 53%，名次由 2016 年第 1 名滑落至第 4 名，而第 7 名的廣東歐珀移動通信也有 323 件，年增近 11 倍，是首次進入前 10 名，獲得第 7 名的成績。

智慧局指出，從台灣三種專利百大排名申請結構來看，企業是研發創新的主要動力，申請案件多集中在發明專利，2017 年年增 24%，新型專利也成長 21%，但設計專利則減少 23%，至於學校方面，發明及新型專利申請件數仍然處於衰退的情形，前者年減 5%，減幅已緩和，但後者年減 27%，幅度較大。

智慧局強調，他們在 2017 年針對政府推動的五加二重點產業與其他新興研發議題，主動接洽具潛力的中小企業，提供專利申請、檢索及審查實務、技術領域專利分析、專利舉發及訴訟等客製化課程，以強化智財權創新、保護及運用的能力，一共辦理 30 場次，未來將持續投入資源，為廣大的中小企業智財意識紮根與研發創新能量提升共同努力。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』