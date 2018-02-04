台積電中國第二大客戶 700億比特幣帝國推手專訪

文●吳中傑 攝影●郭涵羚

兩個不到 40 歲的中國青年，5 年內打造出一間營收逾新台幣 700 億元的公司，這是半導體產業數十年來不曾有過的傳奇。

一月中旬，台積電董事長張忠謀退休前最後一次出席法人說明會，各家外資分析師最興致勃勃的熱門關鍵字，不是 iPhone，也不是人工智慧（AI），而是「加密貨幣」（cryptocurrency，如比特幣、萊特幣等虛擬貨幣）。

他們做的虛擬幣挖礦晶片

與手機晶片並列台積電動能

「近來，我們觀察到來自加密貨幣挖礦的需求，急遽上升，」法說會開場，台積電共同執行長劉德音，將加密貨幣與過去驅動半導體產業成長的 CPU（中央處理器）、GPU（繪圖晶片）、智慧型手機晶片等重要動能相提並論。

使加密貨幣成為台積電近兩季法說會焦點、並上調今年營收預測的，是 2013 年才成立的中國企業——比特大陸（Bitmain）。

它是一間自行設計晶片，生產銷售比特幣挖礦機，並有「礦池」、「雲端挖礦平台」及 AI 解決方案的企業（詳見第 62 頁圖）。其發展速度如乘火箭一般，去年初約 300 名員工，至今年 1 月已擴張至 1500 人。

「從營收看，我們已經是大陸 IC 設計公司第 2 大，」比特大陸共同創辦人暨共同執行長詹克團接受《商業周刊》專訪時，首度對外透露其 2017 年營收約 25 億美元（約合新台幣 733 億元），超越中國手機晶片廠展訊。

不僅如此，比特大陸自去年下半年起，已成為台積電中國第 2 大客戶，今年更可能躋身全球前 5 大客戶。里昂證券半導體產業分析師侯明孝估計，加密貨幣挖礦晶片，今年占台積電營收上看 7%，其中，約 8 成訂單來自比特大陸，「它今年對台積電的營收貢獻，甚至可能超過（華為旗下）海思。」

雖然其與傳統 IC 設計公司不同，非直接銷售晶片，而是將晶片搭載在礦機上出售，並有比特幣挖礦收益，但保守估計，光是其今年在台積電下單金額，就已超越台灣第二大 IC 設計公司聯詠去年全年營收。

他被傳為中國比特幣首富

推比特幣分裂，降交易成本

傳奇的序章，由今年僅 32 歲的比特大陸共同創辦人暨共同執行長吳忌寒寫下。他提出比特大陸的創業構想，主掌業務與財務，更是傳說中的中國比特幣首富，市場推估其個人持有的比特幣價值超過新台幣 13 億元，但比特大陸否認此說法。

這位比特幣大亨形象兩極，有人視他為比特幣在中國的「布道者」。原任職創投業的他，在比特幣兌美元匯率首次達到 1：1 的 7 年前，和兩位朋友成立中國最大的區塊鏈論壇「巴比特」，試圖扭轉大眾對比特幣是騙局的疑慮。他也是中國第一位翻譯比特幣發明者中本聰之論文的譯者。

不過，加密貨幣媒體 Coindesk 將吳忌寒選入 2017 年區塊鏈 10 大人物，他的肖像畫卻是漫威電影《雷神索爾》中亦正亦邪的「邪神洛基」。

爭議緣於去年，吳忌寒大力支持比特幣分裂，以降低交易成本、促進流通，讓比特幣更近於流通貨幣，因此誕生稱為「比特幣現金」（Bitcoin Cash）的比特幣分支。但反對者認為，支持分裂的多為經營比特幣生意之廠商，若話語權落入少數商人手中，將違背比特幣的「去中心化」思想。此爭議尚未有定論。

他築起帝國護城河

看好比特幣能解通膨亂象

若說吳忌寒擘劃出比特大陸的骨幹，在他背後為這座王國填起血肉、築起護城河的，則是技術背景出身的詹克團。

今年 39 歲的詹克團，喜愛思考哲學，閱讀歷史書籍及科幻小說。受訪時，常常經過數秒思考，才悠悠的回答問題，句子精短，有時僅答一個「是」字。專訪結束後他自嘲的說：「我可能是你採訪過最安靜的 CEO。」

2013 年，吳忌寒找上詹克團，希望他協助研發挖礦晶片，隔天，詹克團只花了兩小時閱讀比特幣相關資料，便毅然決定加入比特大陸。

「我發現這（比特幣）是個偉大的東西，這就是我一直要找的！」詹克團表示，他自 10 年前開始思考通貨膨脹對人類生活的影響，「為什麼現在的人們都要不停的跑，才不至於被通貨膨脹給甩出去？當我看到比特幣馬上就明白，這可能是解藥。」

當時，比特幣雖處於戰國時代，業內有約五十家廠商投入礦機晶片開發，但對台積電而言，這仍是未知的領域，「它看到兩個年輕人來找我做晶片，感覺我們是不是騙子？」詹克團笑著回憶。

詹克團向台積電的北京業務團隊做了比特幣的簡報，並以預先付款方式取得信任，從相對成熟的 55 奈米製程開始投片，再進展到 28、16 奈米等先進製程，「他們有個北京的業務女孩，還因為這事（指理解比特幣、接下比特大陸訂單）在內部得到很多獎勵，被稱為台積電的『比特幣女王』。」

比特大陸能在 5 年內營收從零成長到逾 700 億元，固然跟比特幣近年暴漲的行情有關，但其能成為礦機產業少數坐大的贏家，在於兩項關鍵。

首先是詹克團的中庸哲學。比特大陸的核心競爭力，在於能設計出單位耗電量內，運算效率最高的挖礦晶片。初期，挖礦晶片有大、小尺寸之爭，大尺寸晶片運算效能強，但耗電量高，散熱問題難解決，設計時程長，拖累產品上市速度，小型晶片特性則相反。

「從哲學層面考慮，大和小之間，中國人講求中庸之道，」喜愛思辨的詹克團選擇設計中型晶片，試圖在能耗比與產品開發時程取得平衡，「一開始想說我會不會做錯了？但幾年下來，跟我不一樣的都掛了，應該還是我對了。」他笑了起來。

其次，則是在高峰時就預備過冬。2014 年，比特幣匯率從最高 1：950 美元，一路跌到約 1：309 美元。當時比特大陸因現金水位較高，幸運存活，並且相較多數對手資金斷鏈倒閉、或縮減研發資源，其在低谷時沒停止研發，隔年推出新一代晶片與礦機後，就此橫掃市場，如今品牌市占率逾 8 成 5。

「對傳統公司來說，今年生意這麼大，明年生意這麼小，他們肯定受不了 3 對我們來說，大的時候，就要想好明年會這麼小，要準備更多現金，未來即使幣價低迷三年，公司還是要能很好的活著。」詹克團表示。

分散風險，做起 AI 晶片

研發人力超過挖礦晶片團隊

有鑑於公司若將所有業務壓在比特幣上，不利於長期發展，加上挖礦晶片市場若持續做大，其他 IC 設計大廠很可能加入競爭。兩位比特幣界的霸主，如今也已啟動轉型。

前年起，詹克團開始研發 AI 晶片，希望能打破 IC 設計界「一代拳王」魔咒。目前以影像辨識為方向，並套用其在比特幣礦機經驗，不是只賣晶片，而是將晶片連同軟體、演算法都包裹在伺服器內，整機銷售，提高附加價值。

為了招聘適合人選，降低進入 AI 領域的門檻，詹克團和吳忌寒兩人時常親自出馬，登門挖角，「一代拳王是很真實的狀況，我們是抱著二次創業的心態進入 AI 市場，重點是要夠謙虛，確實不懂，就多跟人學習。」詹克團表示，AI 晶片研發人力現已有 300 人，超過比特幣挖礦晶片的研發團隊規模。

同時，眼前更要解決員工數在一年內變為 5 倍，很現實的管理議題，「現在我們努力建設，公司的文化、制度，到 IT 系統，這些基本的東西，要迅速表現出來。」詹克團透露，自己正在閱讀美國創業圈的暢銷書《精實創業》（The Lean Startup），加強管理能力。

未來，比特大陸將持續跟台積電密切合作，預計採用 7 奈米等更先進製程，同時也已不須預先付款。此外，它也與台灣的封測、被動元件及主機板廠合作，並在台招聘工程師，採訪的這個星期天一早，詹克團就約了應徵者面談，他一季至少來台灣一次。

一間成立 5 年的公司，能迅速成為今年預計貢獻台積電逾六百億營收的大客戶，吳忌寒與詹克團當年「敢賭」的眼光，決定了一半的成功。但未來，當比特幣熱潮冷卻，甚至所有礦藏挖完的那一天，AI 二次創業能否成功？兩人的名字能否繼續留在半導體業的名人榜上？考驗著兩位比特幣帝國的霸主，能否將勇氣與野心，轉化為管理和執行。

來源：《商業周刊》 1577 期

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