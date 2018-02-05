內建就是威 Apple Music今夏訂戶量將超越Spotify

《華爾街日報》報導，越來越多人傾向使用 Apple Music 而非 Spotify，如果 Apple Music 維持目前的成長率，今年夏季就會正式超越 Spotify，成為串流音樂服務軟體的霸主。

這消息可能不會嚇壞全球最大串流音樂服務公司 Spotify，該公司已申請在紐約直接上市，估計今年 3、4 月間就會掛牌。由於是直接上市，Spotify 不僅可以省下數千萬美元的上市承銷費，同時也可防止原有股東的股份遭到稀釋。

熟知 Apple Music 和 Spotify 串流數據的消息人士透露，Apple Music 每月成長率約莫 5%，而 Spotify 則僅約莫 2%。倘若這個趨勢維持下去，Apple Music 今年夏季就會正式超越 Spotify，且目前也沒有不相信的理由，因為蘋果已成功打造 Apple Music 的潛在顧客群，即蘋果旗下多數設備均已內建了 Apple Music。

要分辨哪一個音樂串流服務擁有最多訂戶，這有一些難度，部分係因為各家對訂戶數目的定義不同，例如在家庭計畫中，每一個成員都是一個用戶，而不是將整個家庭計畫當做單一的訂閱戶。報導指出，有些用戶可能因為與手機電信商綁約，而同時擁有接收一籃子串流服務的途徑，例如 Hulu 等。

事實上，Apple Music 如果算上免費試用期的客戶，則用戶量就已經超越 Spotify。Apple Music 用戶可以先免費試用一段時間，再轉為付費用戶，而 Spotify 則是規劃了永久的免費會員和付費會員兩類。