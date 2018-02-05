亞洲飛人激增 2036年前亞洲還需1.6萬架新飛機

空巴和波音在亞洲出運了！中國航空公司迅速發展，許多廉航業者進入市場，為飛機製造商帶來數十億美元的訂單。

本週新加坡航展上，空巴執行長 Tom Enders、波音行銷副總裁 Randy Tinseth 都將概述他們預計如何抓住此熱潮。

新加坡彭博資訊分析師 Rahul Kapoor 表示，「(亞洲) 市場非常巨大，雖然航空公司正在成長與獲利中尋求平衡，但現階段重點就是滲透率，這就是他們未來五年到七年間要做的事。」

根據國際航空運輸協會 (IATA) 的估計，2036 年之前，亞太地區的乘客可能到 35 億人次，比北美和歐洲的總和還要多出一倍以上，為了滿足此需求，波音估計航空公司在 2036 年之前將需要 16050 架新飛機，價值 2.5 兆美元。

空巴和波音持續吸引亞洲顧客下訂未來飛機以擴大營運，例如中國航空公司和一些印度與東南亞航空公司，如 SpiceJet Ltd. 和 AirAsia Bhd。航空公司爭相犧牲利潤以求擴大市占率，空前的市場競爭也使該地區大型航空公司的財務更加捉緊，例如國泰航空和新加坡航空等。

今年亞洲最大航空展將是空巴傳奇負責人 John Leahy 最後一幕，他已準備交棒給 Eric Schulz。

以下摘要亞洲航空展總結：

中國領導市場

中國最早可能在 2022 年之前，就超越美國成為全球最大航空市場，這比先前估計的時間又提早 2 年。根據 IATA，在 2036 年之前，中國乘客將增加 9.21 億人次，印度和印尼分別以增加 3.37 億人次和 2.35 億人次排名在後。

亞洲為何重要

僅有 10% 亞洲人曾經搭過飛機，這意味著搭機人數只會增加不會減少。未來 20 年，亞太地區的乘客將創全球最快成長 (見下圖)。

聚焦亞洲航空股的新加坡研究機構 Crucial Perspective 執行長 Corrine Png 表示，快速成長的經濟和不斷擴張的中產階級人數將會推動需求。

飛機的最大買家

空巴和波音的訂單中，亞太地區的航空公司占最大比例。根據波音估計，在 2036 年之前，估計全球飛機需求量 41030 架，其中亞太地區將占 39%。

亞太地區的飛機訂單等於北美和歐洲兩處相加 (見下圖)。

利潤的衝擊

隨著市場競爭日趨激烈，亞洲全業服務的航空公司漸漸流失顧客，顧客轉向中東和中國的廉航公司，例如新加坡，低價位航空公司掌握了一半以上的市場。

廉航的競爭讓乘客收益率下降，而這是衡量利潤的關鍵因素，也迫使國泰航空和新加坡航空等公司重新檢視自家的事業計畫。

亞太地區的航空公司利潤預計下滑 (見下圖)

根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，亞太地區的航空公司平均營業獲利可能下降至 8.1%，為連續第二年下降。北美地區的平均營業獲利為 12.1%。然而，仍比歐洲地區好一些，歐洲地區已經連續下降 6 年，達 6.6%。

基礎建設的挑戰

位於馬來西亞的航空業諮詢公司 Endau Analytics 創始人 Shukor Yusof 表示，雖然亞洲地區的大型機場也努力投資擴張容量，但仍不及航空業的成長速度。

雪梨 CAPA 航空中心估計，到 2069 年之前，擴張機場的費用預計超過 1 兆美元，其中約莫半數用在亞洲。北京，新建的 129 億美元機場預計 2019 年啟用，將使北京成為全球最大航空樞紐之一。曼谷的蘇凡納布機場 (Suvarnabhumi) 預計將花費 1170 億泰銖 (37 億美元) 進行翻新工程至 2021 年。南韓的仁川機場將在第二航廈花費 5 兆韓元 (46 億美元)，目標打造「全球領先的大型樞紐機場」。

亞洲天空集團總監 Jeffrey Lowe 表示，「機場容量將會變得糟糕許多，目前已經有許多進行中的機場建設，還有更多已經計畫好的，但這些顯然還不夠。」